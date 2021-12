Medios sociales: Twitter prueba alertas con las que los autores pueden advertir sobre imágenes sensibles

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La red social Twitter ha comenzado a probar una nueva función con la que permite que sus usuarios informen de que las imágenes o vídeos que suben a las plataformas pueden ser sensibles, para que se muestren alertas al resto de personas.

Esta novedad de Twitter se aplica a las situaciones en las que los propios usuarios que las suben son conscientes de que unas imágenes son "contenido perturbador o sensible", como ha explicado la cuenta de seguridad oficial de Twitter.

De esta manera, la red social permite que los usuarios añadan advertencias que solo se muestran una vez, ocultando el contenido de la imagen o el vídeo para aquellos que prefieran no verlo, aunque sigue siendo posible visualizarlo si se hace clic en el botón 'ver'.

People use Twitter to discuss what's happening in the world, which sometimes means sharing unsettling or sensitive content. We're testing an option for some of you to add one–time warnings to photos and videos you Tweet out, to help those who might want the warning. pic.twitter.com/LCUA5QCoOV

Añadir estas alertas a un tuit con contenido multimedia es posible después de adjuntar la imagen o el vídeo en el editor de publicaciones de Twitter, pulsando en los tres puntos que se muestran en la parte inferior derecha del icono de imagen.

Posteriormente, en el editor, tras el icono de una bandera, Twitter deja escoger una tercera opción, aparte de 'violencia' y 'desnudos', titulada 'sensible'.

Tras esta opción, el editor muestra una previsualización del mensaje de alerta. Una vez listo, hay que hacer clic en 'guardar' y publicar el tuit con el adjunto para que la alerta aparezca.

Twitter solo ha concretado que la nueva función en pruebas estará disponible para "algunos" de los usuarios de su servicio.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.