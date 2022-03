Medios sociales: Twitter permitirá las colaboraciones de usuarios con cuentas públicas que sigan a los autores de las publicaciones

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter Collaborations, el sistema de colaboraciones y coautorías de tuits similar al ya existente en Instagram, Collabs, continúa en fase de pruebas y ha introducido una nueva característica que limita su uso a usuarios que tengan cuentas públicas y que sigan a aquellos que quieran realizar las publicaciones compartidas.

Según ha podido comprobar el desarrollador experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, la red social indica, mediante un mensaje de texto, que para que los usuarios sean coautores de una publicación, deben aceptar la solicitud de colaboración previamente.

Paluzzi ha compartido una captura de pantalla en Twitter, donde se advierten los requisitos para poner en marcha estas colaboraciones. En estos se especifica que los usuarios solo podrán invitar a otras personas que tengan una cuenta pública y que, a su vez, les sigan.

"Una vez que [el usuario colaborador] acepte, tu publicación se compartirá con sus seguidores y aparecerá como coautor de la publicación", se puede leer en una ventana emergente de la red social.

Según ha informado Paluzzi a TechCrunch, no ha encontrado indicios en el código que indiquen la limitación de la disponibilidad de esta característica para usuarios determinados, como por ejemplo sí ocurre con los que utilizan Super Follows, las suscripciones de pago para acceder a contenido exclusivo de Twitter.

De acuerdo con lo publicado en este medio, las colaboraciones podrían tener otros usos además de los acuerdos con las marcas, de modo que podrían utilizarse para promover pódcast o artículos en los que figure más de una persona como autora del archivo o documento.

Asimismo, TechCrun ha recogido declaraciones de un portavoz de Twitter, que ha confirmado que la compañía estaba "explorando" esta función, aunque no ha compartido más información sobre ella o la que sería su fecha de lanzamiento oficial.

Conviene recordar que Paluzzi localizó la función Twitter Collaborations en el código de la red social el pasado mes de diciembre. Entonces, advirtió que las personas que forman parte de estas colaboraciones aparecen reseñadas tanto con el nombre de usuario como con la dirección de Twitter.

A finales de febrero, este desarrollador compartió otra captura de pantalla, en la que se podía ver el aspecto de las colaboraciones, así como un botón destinado a ellas en el editor.

