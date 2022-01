Medios sociales: Twitter Flock limitará la visibilidad de los tuits a un grupo de contactos confeccionado por el usuario

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter trabaja en varias funciones para que los usuarios puedan controlar la visibilidad de los 'tuits' que publican, como ocurre con Flock, un listado para crear un grupo de contactos de confianza.

Flock es una de las novedades en las que trabaja la plataforma. Se trata de una lista a la que el usuario puede añadir hasta 150 personas para crear un grupo con el que compartir contenidos de forma privada.

Según ha advertido el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, esta función –continuación de los 'amigos cercanos', anunciado en julio del año pasado– tendrá una página introductoria para explicar su funcionamiento.

En las indicaciones se señala que sólo los contactos que hayan sido incluidos en la lista podrán ver y comentar los contenidos compartidos por el usuario. De hecho, en la línea de tiempo, el 'tuit' restringido mostrará una notificación, que informará de este hecho a los miembros, quedando fuera de la vista del resto.

La lista de Flock, además, se puede actualizar en cualquier momento. El usuario puede añadir o eliminar a sus integrantes, y en este último caso, los que salgan no serán notificados de este hecho.

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works ??? You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock ??? People won't be notified if you remove them from the list ? pic.twitter.com/xtGcDiHgxS ? Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 21, 2022

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works ??? You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock ??? People won't be notified if you remove them from the list ? pic.twitter.com/xtGcDiHgxS

Junto a los 'amigos cercanos', Twitter también dio a conocer las facetas, otra función con la que las personas pueden distinguir los 'tuits' según el contexto, bien con amigos y familia, bien laborales o bien de carácter público. La idea es que puedan seguir una cuenta completa o solamente la 'faceta' del usuario en la que estén interesados.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.