Medios sociales: Twitter cambia otra vez la línea de tiempo: añade una segunda pestaña para las publicaciones más recientes

Twitter ha rediseñado la forma en que muestra los 'tuits' en la línea de tiempo, que ahora cuenta con dos pestañas, la de inicio y la de orden cronológico inverso con las publicaciones de las cuentas que sigue el usuario.

La línea de tiempo de Twitter ha tenido varios cambios en los últimos años, destinados a optimizar la forma en que se muestran los 'tuits'. Esta forma oscila entre la selección automática de los contenidos más relevantes hecha por el algoritmos de la plataforma, o el último contenido publicado por las cuentas que se siguen.

En la aplicaciónpara iOS, y "pronto" también en Android y la web, Twitter ha rediseñado la página de inicio para mostrar dos pestañas: inicio y los últimos, entre los que el usuario puede moverse para revisar todas las publicaciones.

La pestaña de los últimos 'tuits' es configurable, es decir, el usuario tiene la posibilidad de anclarla (o desanclarla) en la parte superior para tenerla a su alcance. Por defecto, la red social muestra los 'tuit' en la pantalla de inicio según el algoritmo.

