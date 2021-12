Medios sociales: Los vídeos, la mensajería, la transparencia y los creadores serán prioritarios para Instagram en 2022

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Los vídeos, la mensajería, la transparencia y los creadores son los cuatro elementos en los que Instagram centrará sus novedades el próximo año, una vez asimilado que ya no se trata solo de una aplicación para compartir fotografías con los amigos.

El responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha compartido las prioridades que han establecido para mejorar la plataforma social en 2022, que empiezan por "repensar" lo que es Instagram, según ha explicado en Twitter.

En julio, Moserri ya dejó claro que Instagram había dejado de ser una aplicación para compartir fotografías, cuando anunció los planes de la compañía para potenciar los contenidos de entretenimiento y el formato vídeo.

En los planes para el próximo año, el vídeo seguirá siendo una de las prioridades, especialmente los vídeos breves o 'Reels'. Y también será importante la mensajería, que es, según Mosseri, "la forma primaria" en la que la gente se comunica en Internet.

La plataforma va a duplicar su trabajo en los controles, pero también va a "hacer más" en lo que a transparencia se refiere. "Creemos que es importante que la gente sepa cómo funciona Instagram si van a moldearlo como quieran o en la que sea mejor para ellos", ha afirmado el directivo.

Instagram no se olvida de los creadores, a quienes ayudarán a ganarse la vida en la red social. Esto supone la introducción de nuevas herramientas de monetización.

Mosseri ha señalado que estas cuatro prioridades se unirán a los trabajos que ya están realizando en materia de seguridad y bienestar para los usuarios.

2022 Priorities ?This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry–leading safety and wellbeing efforts, we're focused on these four key priorities. Hope you're all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ?? pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ ? Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021

2022 Priorities ?This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry–leading safety and wellbeing efforts, we're focused on these four key priorities. Hope you're all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ?? pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.