Medios sociales: Instagram probará a mostrar las fotografías en pantalla completa "en una o dos semanas"

Instagram ha confirmado que empezará a mostrar las fotografías verticales publicadas en la red social con una relación de aspecto 16:9 y a pantalla completa, en lugar del habitual 4:5, "en una o dos semanas".

La plataforma comenzó a plantear ciertos cabios en su diseño hace unas semanas, cuando anunció que centraría su estrategia en los 'reels' en lugar de continuar con su habitual apuesta por las publicaciones estáticas del 'feed'.

Sin embargo, a finales de julio, la red social propiedad de Metadetuvo la prueba del rediseño de su 'app', que contemplaba cambios como un 'feed' a pantalla completa o la transición de todos los vídeos de la plataforma al formato de 'reels' tras recibir críticas por parte de sus usuarios.

Ahora, el consejero delegado de Instagram, Adam Mosseri, ha confirmado en su perfil personal y en una sesión de 'Ask me anything', donde responde a las preguntas de los usuarios de la plataforma, que mantiene su apuesta por priorizar los contenidos a pantalla completa.

Concretamente, las fotografías verticales publicadas en la red social serán las que se muestren con una relación de aspecto 16:9, en lugar del habitual 4:5. Este cambio implica que estas imágenes adoptarán el mismo tamaño que las Historias o 'Reels', que mantienen características similares a las de TikTok.

Mosseri ha adelantado que el cambio empezará a llegar a los usuarios de la red social "en una o dos semanas", tal y como recoge The Verge. Asimismo, ha recordado que, debido a que la plataforma ya soporta vídeos en ese formato, busca con este cambio ofrecer un trato "igualitario" a las fotografías.

