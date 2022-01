Medios sociales: La grabación de Spaces de Twitter ya está disponible para todos los anfitriones

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La experiencia de audio Spaces de Twitter ha incorporado la función de grabaciónpara todos los usuarios de los dispositivos móviles con sistemas iOS y Android, de forma que las personas podrán compartir el contenido de nuevo durante los siguientes 30 días.

Twitter ha ido lanzando la grabación de sus salas de audio Spaces de forma escalonada: primero llegó a algunos anfitriones de iOS en octubre y después, en diciembre, se extendió a más anfitriones en iOS y Android, con la posibilidad de que todos los usuarios pudieran escuchar los contenidos.

Ahora, Twitter ha anunciado que las grabaciones ya se encuentran disponibles para todos los anfitriones de los Spaces, tanto en Android como en iOS, como ha informado en su perfil oficial de soporte.

Another update on Spaces Recording:The option for hosts to record is now available for everyone on Android and iOS! When starting a Space, tap the "Record Space" switch to have it available for public playback for 30 days once the Space has ended. pic.twitter.com/fYzaOjQJlF

Cuando se activa la grabación de un Space, el anfitrión puede compartirla de forma pública con sus seguidores en un plazo de hasta 30 días después de la finalización del evento de audio.

La opción puede habilitarse desde la página que se muestra antes de comenzar un Space, a través de un botón en la parte inferior, bajo las categorías. Al terminar el Space, donde un icono de 'Rec' señala que se está guardando, Twitter informa al usuario de que también finaliza la grabación.

