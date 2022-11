Medios sociales: Facebook eliminará la información sobre política, religión o interés sexual de los perfiles el 1 de diciembre

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Meta ha enviado a los usuarios de Facebook un comunicado en el que se anuncia que será eliminada toda la información de los perfiles relativa a los campos 'Interesado en' (la orientación sexual del usuario), el punto de vista religioso y la información de la afiliación política, el 1 de diciembre.

Introducir datos personales en el perfil como la orientación sexual, la creencia religiosa y la filiación política es una opción que ofrece la plataforma, al igual que el resto de campos como los datos de contacto, los estudios o el estado de la relación personal. Sin embargo, la compañía ha decidido eliminar esta información que, hasta ahora, se encuentra en el apartado 'contacto e información básica'.

En el comunicado de Meta, que ha compartido el consultor de redes sociales Matt Navarra, se detalla que el usuario podrá descargarse una copia de esta información antes de que sea eliminada definitivamente de la red social, lo que ocurrirá el 1 de diciembre. Igualmente, asegura que el resto de información continuará presente en el perfil junto con el resto de información básica de contacto.

Facebook is removing religious views and ‘interested in’ info from profiles from 1 December 2022 pic.twitter.com/SKjSrtwUwm

La decisión adoptada por Meta afecta al control de la privacidad de los usuarios, ya que es una preocupación importante para la empresa. En este sentido, la eliminación de esta información se une a otras decisiones relacionadas con la privacidad como los chats privados y el incremento en seguridad.

Por parte de Facebook, estos cambios son parte de sus esfuerzos para "hacer que la plataforma sea más fácil de navegar y usar", según ha manifestado un portavoz a TechCrunch. "Este cambio no afecta a la capacidad de nadie para compartir esta información sobre sí mismos en otros lugares de Facebook", ha añadido.

