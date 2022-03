Medios sociales: Elon Musk (Tesla) está "pensando seriamente" crear una red social que garantice la libertad de expresión

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha cargado contra Twitter por sus medidas de moderación y ha asegurado que está "pensando seriamente" crear una nueva plataforma de medios sociales en la que se respete la libertad de expresión.

El multimillonario llevaba unos días planteando el modo en que esta red social permite y fomenta la libertad de expresión, así como la transparencia de sus políticas.

En primer lugar, creó una encuesta en la que animó a los usuarios a opinar si el algoritmo de Twitterdebía ser de código abierto. En este caso, el 82,7 por ciento de los 1.117.574 votantes indicó que sí, mientras que el 17,3 por ciento de ellos votó que no.

Asimismo, Musk lanzó el pasado 25 de marzo una encuesta a sus seguidoress, a quienes recordó que "la libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione" y preguntó si consideraban que Twitter se adhería "rigurosamente" a este principio.

Tras proceder a su publicación, indicó que "las consecuencias" de esta encuesta serían "importantes" y pidió a los interesados que votaran "con cuidado", sugiriendo que podría tener una resultado visible en un futuro.

Como resultado del sondeo, en el que participaron 2.035.924 usuarios de Twitter, el 70,4 por ciento votó que no, mientras que el 'sí' solo registró el 29,6 por ciento de las votos.

Por ese motivo, al cierre de la encuesta, un día después de su lanzamiento, Musk se preguntó ante sus seguidores si era necesaria una nueva plataforma que realmente protegiera los derechos de los usuarios.

Free speech is essential to a functioning democracy.Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

Tras las encuestas, y en respuesta a la pregunta realizada por un usuario sobre si consideraría crear una nueva red social, el directivo ha afirmado que está "pensando seriamente" en ello.

De producirse la creación de esta red social, Elon Musk no sería la primera figura pública en crear una alternativa a las plataformas ya existentes, como Facebook o Instagram.

A finales del pasado mes de febrero, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump estrenó su propia red social, llamada Truth Social, que fue una de las aplicaciones más descargadas en la App Store de Apple en sus primeros días.

Trump decidió crear esta plataforma tras ser bloqueado de las principales plataformas (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) después de la publicación de una serie de mensajes incendiarios durante el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021.

