Más de 140.000 personas piden medidas para evitar el colapso de la ciencia

Más de 140.000 personas han dado ya su apoyo al manifiesto promovido por los investigadores de 27 centros de investigación en el que advierten de la alarmante situación de la I+D+i y piden al Gobierno medidas urgentes para evitar el colapso de la investigación.

La recogida de firmas comenzó el pasado viernes en la plataforma Change.org, después de que la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) promoviera un manifiesto al que se sumaron los centros de excelencia (SOMMa) Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu, 4 sociedades científicas, 27 directores de centros de investigación y 40 investigadores de referencia.

Además, en los últimos días, se han adherido también la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) y la Society of Spanish Researchers in the United Kingdom (CERU-SRUK).

El manifiesto advierte que la falta de financiación y los reiterados retrasos de las convocatorias del Plan Nacional de I+D+i han conducido al sistema a una situación de "zona catastrófica" que requiere de soluciones urgentes para evitar la quiebra.

Y denuncia que año tras año los gobiernos "inflan" las cuentas pero, al final, a la ciencia solo le llega un 30 % de todo el presupuesto dedicado a investigación y desarrollo.

La situación se ha traducido en graves recortes en la financiación que afectan a los grupos de investigación más punteros de este país y que han hecho "literalmente imposible hacer ciencia competitiva" en España.

Los científicos lamentan además el retraso de la convocatoria de proyectos del Plan Nacional de I+D+i de 2018 que ha salido siete meses después de lo previsto, lo que significa que los que tenían que haber arrancado el 1 de enero no lo harán hasta finales de año.

Los firmantes del manifiesto insisten en que este contexto hace imposible cualquier investigación competitiva y advierten de que la situación exige "medidas a largo y corto plazo", y un esfuerzo de financiación "considerable".

Por todo ello, la petición de firmas advierte de que la investigación "no puede consentir más esperas" y exige al Ministerio de Ciencia que "ejecute ya y financie de forma adecuada las convocatorias actuales del Plan Nacional de Investigación".