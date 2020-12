Mamen Mendizábal, obligada a disculparse en directo por este error sobre el manifiesto de los militares

Mamen Mendizábal, presentadora de 'Más vale tarde', vivió uno de sus peores momentos al frente del espacio de laSexta, tanto que se vio obligada a pedir perdón a los espectadores por el error garrafal que cometió el programa en pleno directo.

Desde la semana pasada, el polémico chat de los militares retirados en el que piden la "purga de los rojos" y "aniquilar a 26 millones, niños incluidos", ha sido el tema principal de debate en todos los medios de comunicación, además de convertirse en un tema a tratar por el Gobierno.

Por este motivo, la periodista actualizó a la audiencia sobre los últimos acontecimientos y repasó los datos sobre el polémico chat y el manifiesto que han firmado contra el Gobierno "poner en grave riesgo la unidad de España y el orden constitucional".

Para complementar la información, el programa de laSexta, mientras la presentadora informaba de lo sucedido, emitió las fotografías de algunos de los ex militares que han protagonizado la polémica. Sin embargo, no se dieron cuenta y, entre las imágenes, apareció por error la del ex fiscal José María Mena Álvarez, dado que pretendían hacer referencia al teniente general José María Mena y se confundieron.

Al darse cuenta del fallo por parte del equipo, Mendizábal reaccionó de inmediato y pidió disculpas a los espectadores y personaje afectado: "Mis más sinceras disculpas al fiscal Mena por este error", comenzó diciendo la presentadora del espacio muy seria, ya que se estaba enfrentando a un incómodo momento. "Al exfiscal Mena no le habrá gustado ver su imagen ligada a este tema… Mi más sincera disculpa", concluyó.

Joder, los de @MVTARDE@laSextaTV, poniendo la foto del ex fiscal Mena como si hubiera firmado el manifiesto de los militares fascistas. pic.twitter.com/nHO3Xu5m0Z — Paco Sanz (@PsanzBarcelona) December 7, 2020

La reacción de los espectadores

A pesar del bache, la comunicadora supo superarlo sin ningún problema, lo que fue alabado por algunos espectadores. "Acaban de rectificar. Bien", decía un usuario a través de sus redes sociales. Sin embargo, muchos criticaron a Mendizabal y acusaron al formato de haberlo hecho a propósito.

"La secta de la sexta se hace ser demócrata, en el fondo son podemitas en tv y en sus casas fachas de derechas. Todo esta manipulado por Ana y Antonio, si no se dice u opina lo que se manda desde arriba te quedas sin trabajo", decían otros. "No es de extrañar que Mamen haya colado la foto del Sr.Mena. Es una desvergonzada comunista, aunque ella lo niegue. Entre ella y Ferreras, estamos arreglados,son dos sectarios de aúpa", agregaban.

Poco se puede esperar de programas de TV. partidistas, comprados y compuestos por parásitos...ah, y pagados con impuestos de los autónomos — jose manuel (@nietos2002) December 8, 2020