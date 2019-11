Los SMS verificados, la medida de Google para evitar ataques de phishing en su app de mensajes

MADRID, 29 (Portaltic/EP)

Google ha introducido la verificación de SMS en su aplicación de mensajería que permite el contacto entre empresas y clientes de forma segura al identificar el emisor del mensaje.

Los SMS verificados ayudan a "entender la verdadera identidad del negocio que te envía mensajes para prevenir el 'phishing'", explica Google en su página de Soporte. Se trata de una herramienta enfocada a evitar la estafa a través de la suplantación de fuentes legítimas en los mensajes.

Google verifica la identidad del negocio y lo hace a través de un código de verificación para cada SMS que comprueba con un listado de empresas registradas. Cuando el código concuerda, "el contenido del mensaje ha sido enviado por el negocio real" y es seguro.

No obstante, si el código de verificación no concuerdan, y Google no puede verificar el mensaje, entonces el usuario recibirá una notificación en la 'app' de Mensajes que le avisará de ello.

La verificación de remitente requiere de conexión a Internet. Si en ese momento la conexión es débil o falla, Google no podrá identificar correctamente el emisor. De cualquier forma, la compañía recomienda no responder ni abrir enlaces hasta que el emisor haya sido verificado.

La función de mensajes verificados está disponible por el momento en Estados Unidos, y se enfoca a la comunicación entre negocios y clientes a través de los mensajes de texto.