Los hilos, el éxito de Twitter

Twitter es la red social que permite los usos más variados posibles. Entre sus 336 millones de usuarios encontramos a los que utilizan esta red social para quejarse, los que lo utilizan para expresar lo que sienten al mundo, los que informan de la actualidad, e incluso los que la usan como una fuente artística para darse a conocer. Todos estos usos son totalmente legítimos y tienen su nicho de gente -hay hueco para todos-, pero hay una frase que lleva un par de años repitiéndose y cada vez va a más. Abro hilo.

Twitter nació -y se mantiene- como una red de microblogging. Cuando surgió en 2006 decidió retomar un sistema que conocía prácticamente todo el mundo gracias a los SMS, mensajes lo más sintetizados posibles para poder contar lo máximo posible en los pocos caracteres que podías usar. Bajo la premisa de los 140 caracteres por tweet nació Twitter, con la idea de reducir lo que contamos a lo más importante, sin florituras ni información intrascendente. Pero la gente quería más, abandonaban poco a poco los blogs y se unían a la popular red social del pájaro azul, que crecía como la espuma. Sin embargo se encontraron con el problema de que necesitaban más caracteres para expresar todo lo que querían.

Cada vez más usuarios pedían que se aumentara el número máximo de caracteres en un tweet, tanto que Twitter cedió. A finales de 2017 la red social decidió doblar el máximo de caracteres, y los fijó en 280 -y cómo no, recibió críticas, pero eso es otra historia-. Como se suele decir, “la necesidad agudiza el ingenio”, y los usuarios encontraron una vía de escape al microblogging, antes de que aumentase el máximo de caracteres por tweet. Esta escapatoria que parecía funcionar era el hilo.

Un hilo lo podríamos definir como un conjunto de tweets que se encadenan respondiendo al anterior, permitiendo al autor expresar algo que no puede expresar en un solo tweet y creando una nueva narrativa, desconocida hasta el momento. Además, los hilos admiten cualquier temática diferente, ya sean pequeños relatos, cosas que se pasan por la mente del usuario, o pequeñas enseñanzas para culturizar a nuestros seguidores. No se sabe quién fue el primero en experimentar esta nueva narrativa, pero sí que se puede probar que ha gustado, y que parece haber llegado a Twitter para quedarse.

Dentro del “mundo de los hilos” tienen mucho impacto los hilos espontáneos de personas que deciden contar algo que les ha pasado o que les marunta por la cabeza, ya sea con el fin de entretener a sus seguidores o concienciarles sobre algo que les ha pasado o que está pasando. Como el hilo en el que @Lynatta_ ha hecho un repaso de los animales que podemos encontrar en la naturaleza, y que no reciben la atención necesaria.

Pero, además,Twitter puede ser una fuente de cultura, y así lo demuestra día a día Alex Riveiro. Además de su blog de astronomía ‘Astrobitácora’, Alex RIveiro comparte sus conocimientos de astronomía con sus 120.000 seguidores de Twitter y es capaz de ayudarnos a explorar el amplio mundo de la astronomía de manera que lo podamos comprender, sin tener ni idea de ella. Según nos ha contado, no fue algo premeditado, sino que buscaba otras maneras de hablar de astronomía y vio que los hilos podían funcionar. Además, nos ha desvelado una de las claves por las que cree que funcionan, “crean la sensación de que leer sea menos pesado, aunque tenga las mismas palabras que un artículo”.

¿Alguna vez te has preguntado por qué no sentimos la rotación de la Tierra, ni su movimiento a través del espacio? Aunque puede parecer una pregunta inocente, parece que la explicación no es tan evidente como podría pensarse. Así que vamos a dejar claro por qué no lo sentimos... pic.twitter.com/WftigISuau