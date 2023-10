Los editores están a favor de la ciencia abierta pero encuentran barreras para aplicarla

Los editores de revistas científicas españolas por internet están a favor de publicar ciencia en abierto, pero se encuentran con barreras para aplicarla plenamente, según un estudio coliderado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Se trata del estudio "Perceptions regarding open science appraised by editors of scholarly publications published in Spain" (Percepciones sobre la ciencia abierta valoradas por los editores de publicaciones científicas publicadas en España), que analiza la opinión del sector científico editorial y las prácticas en España.

Los autores del estudio han encuestado a 420 editores de las revistas científicas indexadas en el directorio Dulcinea, cuyo objetivo es conocer las políticas editoriales de las revistas españolas respecto al acceso a sus archivos, los derechos de explotación y las licencias de publicación.

Los resultados indican que el 92 % de las cabeceras científicas españolas son revistas en abierto, lo que, según la UOC, es uno de los pilares de la ciencia abierta porque cualquier usuario que disponga de internet puede acceder a un artículo, leerlo, guardarlo, usarlo y hacer minería de datos.

Sin embargo, según la UOC, el análisis también indica que "sólo el 16 % de las revistas disponen de una política sobre acceso a datos de investigación subyacentes" y que pocas ofrecen directrices claras sobre cómo citar y poner a libre disposición el conjunto de datos de las investigaciones.

Además, señala que únicamente el 15 % de las revistas permiten el envío de artículos previamente depositados en un repositorio de preprints, que son artículos científicos que se cuelgan en un servidor sin que hayan sido revisados por otros científicos ni aceptados por una revista, una práctica que se acentuó durante la pandemia para acelerar la llegada de las investigaciones en medicina y salud pública.

La revisión de los artículos científicos por parte de otros expertos es un proceso "inherente e imprescindible de la comunicación científica", pero que este proceso sea también abierto "genera recelo entre los editores", que ven en él "más inconvenientes que ventajas", ha indicado la UOC.

Han coliderado el estudio el profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigador del grupo GAME de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Alexandre López, y la investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Remedios Melero.

"Las prácticas de ciencia abierta no conducen a una pérdida de originalidad ni amenazan la integridad de la obra, pero todavía queda camino para conseguir que la apertura de todo el proceso editorial sea completa", ha indicado Remedios Melero.

A pesar de la detección de estas barreras, el futuro de la ciencia abierta en España invita al optimismo ya que la estrategia nacional de ciencia abierta aprobada este año por el Ministerio de Ciencia e Innovación implica que esta práctica tendría que seguir evolucionando a buen ritmo, con nuevos elementos y debates encima de la mesa gracias al apoyo gubernamental, ha señalado la UOC. EFE.

