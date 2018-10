Los deportes electrónicos marcan el regreso de Madrid Games Week

Madrid Games Week, la feria de los videojuegos más importantes de España, regresa mañana a la capital tras dos ediciones de ausencia convertido en el escaparate de las novedades del sector y con una programación marcada por los deportes electrónicos, más conocidos como 'eSports'.

Desde mañana y hasta el domingo 21 de octubre, Madrid recuperará su cita más importante con los videojuegos -que durante dos años se ha celebrado en Barcelona- y en las que empresas como Nintendo, PlayStation, Activision, XBox, Bandai, Ubisoft o Warner Bros, mostrarán sus novedades y lanzamientos nacionales.

Organizado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) e Ifema, Madrid Games Week ofrecerá a sus visitantes 43.000 metros cuadrados dedicados a los videojuegos con un millar de puestos de juego en los que los visitantes podrán probar novedades del sector y títulos en exclusiva.

"Super Smash Bros" y "Pokémon Let's Go Pikachu" de Nintento, los últimos capítulos de la sagas "Call of Duty" y "Assassin's Creed", títulos exclusivos de Playstation como "Days Gone", "Dreams", "Spiderman" o "2k", "Kingdom Hearts III" o "Hitman 2", serán alguno de los títulos presentes en la feria.

Otro de los puntos fuertes de la programación de este año son las competiciones de deportes electrónicos ('eSports'), un fenómeno que consigue reunir en recintos deportivos a miles de aficionados que asisten emocionados al visionado de partidas de videojuegos, y que contará con una amplia programación de torneos.

El más destacado es el campeonato "Gran Turismo" Championships 2018, una saga de carreras de coches que contará con la presencia de su creador, Kazunori Yamauchi, cuya figura será reconocida en la ceremonia de inauguración de mañana.

El creador japonés, una figura muy popular en Japón por su trabajo como diseñador de videojuegos y como piloto de carreras, ha dirigido siete entregas de la saga, una de ellas tenía como punto de partida la ciudad de Ronda -donde le han dedicado una calle- y otra discurre por las de Madrid.

Además de esta saga de carreras, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), PlayStation League y la ESL (la asociación internacional más importante de juegos electrónicos) celebrará varias competiciones durante la feria.

Madrid Games Weeks, cuya inauguración correrá mañana a cargo del ministro de Cultura, José Guirao, también contará con actividades dedicados a los aficionados del mundo manga, el "cosplay", la robótica o la realidad virtual.

La feria también dedicará un espacio a la informática clásica y a los videojuegos antiguos con máquinas recreativas, "pinball", microordenadores y títulos antiguos; y un área al desarrollo de videjuegos, realizado en colaboración con el festival Fun and Serious de Bilbao, que será punto de reunión de estudios, inversores y empresas de formación.