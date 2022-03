Logran introducir un termómetro en el proceso de plegamiento de una proteína

Científicos de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona (UB) y del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la UB (IN2UB) han logrado introducir por primera vez un controlador de temperatura en unas nanopinzas ópticas para determinar la cantidad de energía utilizada en el plegamiento de una proteína.

La intención de los investigadores era medir la entropía -grado de desorden del sistema- y la entalpía -cantidad de energía que contiene dicho sistema- en el plegamiento de una proteína porque en biofísica los estados cinéticos de las moléculas desempeñan un papel decisivo en los procesos metabólicos y fisiológicos en los que participan.

El trabajo, que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), especifica por primera vez los niveles de energía, la entropía y la entalpía del estado de transición de la proteína barnasa, un modelo de referencia en el estudio del plegamiento de las proteínas.

Para ello, los investigadores, dirigidos por el catedrático de Física Fèlix Ritort, han utilizado un instrumento de nanopinzas ópticas que permite cambiar la temperatura experimental entre 5 y 40 °C.

La investigación, en la que también han colaborado la Universidad de Padua (Italia), el Instituto de Bioingeniería de Lausana (Suiza) y la compañía SpliceBio, con sede en el Parque Científico de Barcelona (PCB), ha sido posible gracias a la aparición de técnicas innovadoras como las pinzas ópticas o magnéticas que han revolucionado la investigación en biofísica y, en concreto, el estudio de las propiedades termodinámicas de las macromoléculas: proteínas, ácidos nucleicos, etc.

Esta pinzas permiten manipular moléculas individuales con precisión de nanómetros y caracterizar las propiedades termodinámicas de biomoléculas complejas con una resolución sin precedentes.

Según los investigadores, la aplicación de estas técnicas también ha abierto nuevos escenarios para estudios experimentales en el campo de la termodinámica que hasta ahora solo era posible desde una perspectiva teórica.

Sin embargo, estas técnicas aún tienen algunas limitaciones que no permiten diferenciar el origen de las fuerzas medidas, por lo que los biofísicos han introducido por primera vez un controlador de temperatura en unas pinzas ópticas para poder determinar la entropía y la entalpía de formación de una proteína.

"Durante el proceso de plegamiento de proteínas y otras macromoléculas, se producen diferentes estados cinéticos, algunos de transición, que son especialmente relevantes porque su vida útil es extremadamente corta", ha precisado Ritort.

"Nuestros resultados revelan -ha concretado- que, en el estado de transición, el esqueleto de la proteína ya está formado, pero la mayoría de interacciones entre los residuos todavía no están estabilizadas".