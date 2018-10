Let's Sing 11 llega el 26 de octubre

Ravenscourt y Voxler anuncian el listado completo de canciones y artistas de los 35 éxitos musicales que conforman la nueva entrega del aclamado karaoke, Let’s Sing 11. Los jugadores podrán elegir entre sus éxitos favoritos para convertirse en la superestrella de sus sueños, cuando se estrene el próximo 26 de octubre en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, y en Nintendo Switch.

Con 35 temas disponibles, de artistas como Jennifer López con “El Anillo”, Pablo López con “El Patio”, Manuel Carrasco con “Otoño, Octubre” y Sebastián Yatra con “Traicionera”, Let’s Sing 11 ofrece algo para cada aspirante a superestrella. Pero eso no es todo, también incluye grandes éxitos como Rita Ora con “Anywhere”, Demarco Flamenco ft. Maki con “La isla del amor”, Antonio José con “Me Haces Falta” y más!

Por primera vez en la historia de Let’s Sing se incorpora un nuevo modo multijugador versus global asincrónico, “Concurso Mundial”, donde el jugador puede competir contra otros cantantes de todo el mundo para escalar posiciones en la clasificación. ¡Ahora sí que puedes convertirte en una superestrella mundial.!

Lista completa de canciones y artistas

Nicky Jam & J Balvin X

Pablo López El Patio

Luis Fonsi & Demi Lovato Échame La Culpa

Sebastián Yatra Traicionera

Manuel Carrasco Otoño, Octubre

Jennifer Lopez El Anillo

Antonio José Me Haces Falta

Demarco Flamenco ft. Maki La isla del amor

Pablo Alborán No vaya a ser

Morat Amor Con Hielo

Bombai Solo Si Es Contigo

CNCO & Yandel Hey DJ

Carlos Rivera Recuérdame

María Parrado Qué hay más allá

Xuso Jones Somos

Bruno Mars ft. Cardi B Finesse (remix)

Zedd ft. Maren Morris & Grey The Middle

Clean Bandit ft. Zara Larsson Symphony

Jonas Blue ft. William Singe Mama

Portugal. The Man Feel It Still

Shawn Mendes There's Nothing Holdin' Me Back

Dua Lipa New Rules

Rita Ora Anywhere

Tom Walker Leave a Light On

Bruno Mars 24K Magic

DNCE Cake By The Ocean

Lady Gaga Perfect Illusion

Felix Jaehn ft. Jasmine Thompson Ain't Nobody (Loves Me Better)

No Doubt Don't Speak

Sheryl Crow All I Wanna Do

Everything But The Girl Missing (Todd Terry Club Mix)

4 Non Blondes What's Up?

Queen I Want It All

Bon Jovi Livin' On A Prayer

ABBA Mamma Mia

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES LET'S SING

Incluye 35 grandes éxitos nacionales e internacionales, y vídeos musicales originales

El juego se ha rediseñado completamente y se ha optimizado el rendimiento incluyendo animaciones más fluidas y un sistema de reconocimiento de voz mejorado.

Incluye elementos para premiar el juego, como coleccionar avatares, escalar posiciones en las tablas de clasificación online (novedad en Switch) y desbloquear certificados musicales que van desde bronce hasta diamante.

NUEVO modo Concurso Mundial, un modo multijugador versus global asincrónico

Modos desafiantes y variados, que incluye “crear tu propia mezcla”

En la tienda online estarán disponibles dos nuevos contenidos descargables, junto a los ya disponibles

Disponible la aplicación de micrófono para dispositivos móviles iOS y Android (mínimo iOS7 o Android 4.0). También compatible con otros micrófonos, en PS4: USB, SingStar y PS Headset y en Switch: USB para Modo TV y headset para modo portátil)

NUEVO modo portátil compatible en Switch

Let’s Sing 11 llega para PlayStation 4 y Switch a un precio de 39,99 € Con un micrófono por: 49,99 € y con dos micrófonos por 59,99 €