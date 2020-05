Las descargas de juegos para móviles crecieron un 34,7% en España durante el confinamiento

MADRID, 13 (Portaltic/EP)

Las descargas de videojuegos a través del 'smartphone' se han incrementado en un 34,7 por ciento en España desde el inicio del confinamiento por coronavirus, con unos ingresos que también han aumentado en un 35 por ciento.

Así se extrae del informe 'The Coronavirus (COVID-19): Impact on App Installs and Marketing Budgets' elaborado por AdColony, que ha comparado las descargas de videojuegos de la última semana de abril con las del 24 de febrero.

La descargas de juegos para 'smartphones' en España están lideradas por Score! Hero, y en el ranking le siguen por número de descargas Coin Master, Subway Surfers, Magic Tiles 3 y Square Bird.

Por su parte, en la región de EMEA (Europa, Oriente y Medio y África) el listado de los cinco juegos más descargados han sido Coin Master, Ludo King, Subway Surfers, Dragon City y Brain Test: Tricky Puzzles.

En la categoría general de entretenimiento móvil, el crecimiento ha sido superior al 20 por ciento en la primera semana, según los datos de AdColony, que apuntan que las descargas de juegos desde el móvil se han incrementado en un 34,7 por ciento en España .

Y dentro de esta, se observa que los ingresos por las apps de juegos casuales o sencillos para el gran público se han incrementado un 35 por ciento desde finales de febrero y un 12 por ciento desde la primera semana de abril.

Por su parte, los ingresos derivados de los juegos para expertos aumentaron un 17 por ciento durante la tercera semana de abril después de una caída del 14 por ciento, mientras que los de tipo jugador medio se incrementaron un 9 por ciento después de una caída del 13 por ciento de la semana anterior.

"Más del 60 por ciento de los adultos que juegan desde su móvil declaran que se encuentran muy a gusto y relajados mientras lo hacen", ha comentado Ishaq Platero, director general de AdColony en España.

El negocio del entretenimiento móvil ha sido líder durante el confinamiento en crecimiento tanto en instalaciones como en sesiones gracias a sus aumentos del 110 y del 115 por ciento, respectivamente. Y sólo en el mes de marzo, según datos de App Annie, los usuarios europeos se gastaron en este sector 740 millones de dólares en 'apps' de juegos para el 'smartphone'.