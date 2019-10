'La Jaula de las Locas', el musical que te hará sentirte único

MADRID, 4 (CHANCE)

Llega a Madrid un espectáculo que va a dejar sin aliento a todo aquel que acuda a verlo, 'La Jaula de las Locas', una producción de Nostrom Live, con la dirección de Ángel Llácer y Manu Guix. Un musical que está protagonizado por el colaborador más todoterreno de Tu cara me suena e Ivan Labanda, formado por un elenco de 22 artistas y músicos en directo. Inspirada en la popular obra francesa 'la Cage aux Folles', escrita por Jean Poiret en 1973 y recordemos que la obra transmite un mensaje muy importante en la sociedad del momento, el respeto entre todos, siendo cada uno libremente quien quiera ser.

Pero, ¿de qué trata 'La Jaula de las Locas'? La apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios de un club nocturno, se ve totalmente alterada por una noticia inesperada. El hijo de Georges se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar. El encuentro explosivo entre dos familias tan distintas desatará una divertidísima comedia llena de amor y de situaciones delirantes.

Este espectáculo es un gran canto a la libertad individual y colectiva. Una atrevida puesta en escena con sorprendentes coreografías, exuberante diseño de vestuario y una temática universal que lo convierten en uno de los musicales más aclamados de la historia.

El momento más emotivo para Ángel Llácer en el musical es cuando interpreta la canción 'Yo soy lo que soy', algo que refleja a al perfección lo que siente dentro de sí mismo: "Siempre me enfrento a ella. La persona que la canta tiene como un rencor de haber sufrido y a mí no me gusta esto. Déjame ser quien soy, yo no te voy a invadir. Al fin y al cabo muestra un respeto. El invadir a los demás es lo que no me gusta". Algo que podemos entender como tolerante pero parece que para el actor no refleja perfectamente lo que significa esa palabra: "Toleras el agua caliente, para mí si tú ya toleras es porque te pones encima de algo. Te pone como en una situación de superioridad y no".

Sin duda, merece la pena ganar tiempo y disfrutar de este musical que no solo nos va a dejar los pelos de punta sino que los espectadores van a formar parte del número. Un musical que refleja y lucha por defender ante todo el respeto ante todo y todos. La idea de dejar ser a cada cual como el quiera es el lema que se transmite con cada movimiento, cada tono, cada nota y cada canción.