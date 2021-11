Internet: Spotify añade una forma para bloquear a otros usuarios

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El servicio de música en 'streaming' Spotify ha añadido una nueva función con la que permite por primera vez que sus usuariospuedan bloquear a otras personas, algo que hasta el momento era necesario tramitar contactando al servicio al cliente.

La función de bloqueo se extenderá en Spotify a partir de esta semana, a través de un botón de bloquear que estará presente en el perfil de los usuarios de la plataforma, según ha informado el portal Engadget.

Al utilizar esta opción, el usuario bloqueado no podrá acceder a la página ni a las listas de reproducción públicas, ni tampoco ver la actividad de escucha. También es posible escoger la opción de 'desbloquear' desde un perfil bloqueado.

Hasta el momento, la plataforma no contaba con la opción de que otras personas no pudieran ver la actividad de un usuario, a no ser que este contactase directamente con la compañía para pedir ayuda.

Spotify ya permitía anteriormente que los usuarios pudieran bloquear a un artista con la opción de 'no reproducir este artista'.

