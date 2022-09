Internet: Crecen las quejas contra YouTube por mostrar hasta 10 anuncios seguidos sin posibilidad de omitirlos

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Cada vez son más los usuarios que han manifestado su desaprobación hacia los anuncios de YouTube que, según algunos, ha llegado a incluir hasta diez de ellos de forma consecutiva y sin dar la opción de omitirlos.

Las pausas publicitarias suelen aparecer en YouTube justo antes de que empiece un vídeo en la plataforma, aunque el creador del contenido también tiene la opción de incluir un anuncio en el momento del mismo que considere oportuno.

Sin embargo, son cada vez más los usuarios que acuden a plataformas como Twitter y Reddit para dejar claro su descontento con la situación, especialmente en los dos últimos meses, según informa el portal especializado 9to5Google.

hmm...this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they're only up to 6 seconds long. if you'd like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool ? TeamYouTube (@TeamYouTube) September 7, 2022

hmm...this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they're only up to 6 seconds long. if you'd like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool

En las últimas semanas, señalan que los anuncios de la plataforma han crecido en número y en duración. También critican el presunto aumento de la cantidad de publicidad que no puede ser omitida por el usuario.

Los casos más extremos registrados muestran cúmulos de hasta diez anuncios consecutivos. Ninguno de ellos dando la opción al usuario de pasar directamente a reproducir el vídeo.

YouTube no ha comentado nada al respecto. La única alusión de la plataforma a esta problemática ha tenido lugar en Twitter. Allí, la cuenta de su equipo ha reconocido ante la queja de un usuario la existencia de los "bumper ads".

Este formato de publicidad se caracteriza, según YouTube, por mostrar varios anuncios consecutivos al inicio de un vídeo y con una duración aproximada de seis segundos. Y no permite al usuario saltarlos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.