Instagram impide que los adultos escriban Mensajes Directos a menores de 18 años si no les siguen

MADRID, 16 (Portaltic/EP)

La red social Instagram ha anunciado una serie de novedades dirigidas a proteger a sus usuarios jóvenes, entre las que destaca una función que evita que personas adultas puedan escribir Mensajes Directos a los menores de 18 años si estos no les siguen, así como el uso de aprendizaje automático para evitar que los menores mientan en su edad del perfil.

Cuando un adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que a su vez no le sigue, recibe una notificación de que no es posible enviarle un Mensaje Directo, con el objetivo de "proteger a los adolescentes del contacto no deseado con otros adultos", como ha anunciado Instagram en un comunicado remitido a Europa Press.

Esta funcionalidad se basa en la capacidad de predicción de la edad mediante tecnología de aprendizaje automático ('machine learning'), y en la edad que las personas introducen cuando se registran. Dado que la red social trabaja en el cifrado de extremo a extremo, Instagram hace esto sin acceso al contenido de los Mensajes Directos.

La red social, propiedad de Facebook, ha anunciado también que, en las próximas semanas, comenzará a estudiar la forma de dificultar que adultos que han mostrado un comportamiento potencialmente sospechoso puedan interactuar con adolescentes.

La plataforma baraja varias funcionalidades como restringir a estos adultos para que no vean las cuentas de adolescentes en 'Usuarios sugeridos', evitar que descubran contenidos de adolescentes en Reels o en la pestaña Explorar, y ocultar automáticamente sus comentarios en las publicaciones de los adolescentes.

Otras novedades de Instagram van enfocadas a animar a que los adolescentes hagan sus cuentas privadas para mejorar su protección.

Por ello, la plataforma ha incorporado recientemente un nuevo paso en el registro de la cuenta para los menores de 18 años que les da la opción de elegir entre una cuenta pública o privada, informándoles de lo que significan los ajustes.

Los menores de 18 años podrán seguir optando por una cuenta pública si así lo deciden después de conocer las opciones. Si el adolescente no elige la opción 'privada' al registrarse, Instagram enviará una notificación más adelante en la que se destacan las ventajas de una cuenta privada y se le recordará que deben comprobar su configuración.

La compañía ha adelantado también que "se están valorando medidas adicionales para proteger a los jóvenes en Instagram que puedan incluir ajustes de privacidad adicionales".

En España es necesario contar con al menos 14 años para utilizar Instagram y se solicita a los nuevos usuarios que introduzcan su edad cuando se registran por primera vez en la plataforma.

Instagram busca evitar las personas mientan en su edad y, para ello, ha anunciado que está desarrollando nuevas tecnologías basadas en aprendizaje automático para preservar la seguridad de los adolescentes y aplicar nuevas funcionalidades acordes a su edad.