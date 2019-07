Instagram eliminará los 'me gusta' para preservar la salud mental de sus usuarios

Instagram es una red social centrada en publicar fotografías y en compartir el día a día a través de las historias con los seguidores. En inicio, no es una herramienta que esté mal planteada, pero algunas personas están empezando a obsesionarse con el número de 'me gusta' que obtienen, intentando alcanzar el nivel de los denominados 'influencers'. Para ello, se toman fotografías que después retocan o se inventan acontecimientos a los que acuden, amigos, viajes... Por ello, desde Instagram han decidido tomar una drástica decisión y eliminar esos 'me gusta'.

Lo que busca la plataforma es que, por el bien de nuestra salud mental, nos concentremos en compartir con nuestros amigos los buenos momentos de los que disfrutamos, olvidando la necesidad de alcanzar una cifra concreta y evitando que ese número afecte a nuestra estabilidad emocional. Por esto, por ahora Australia, Canadá, Japón, Brasil, Irlanda, Italia y Nueva Zelanda son los países en los que sus usuarios no pueden ver la cantidad de 'me gusta' que reciben el resto en sus publicaciones.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka