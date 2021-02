La importante novedad que ya está en WhatsApp y que cambiará tu forma de enviar vídeos

WhatsApp trabaja en una nueva función para su aplicación de mensajería instantánea que permitirá a los usuarios silenciar los vídeos antes de compartirlos con sus contactos.

Una nueva opción introducido en la ventana de edición de vídeo permitirá seleccionar si se queire enviar un clip de vídeo con el audio activado o en silencio, gracias al nuevo icono con el símbolo del altavoz que aparece junto a la duración y el tamaño del archivo.

Esta característica está disponible por el momento para los usuarios de la versión beta de WhatsApp para Android v2.21.3.13, aunque no se limita a esta construcción, como señalan en el portal WABetaInfo.

ADIÓS A MILES DE CUENTAS

Esta noticia se publica después de que WhatsApp haya anunciado que va a eliminar las cuentas de los usuarios que utilicen una serie de aplicaciones que violan las condiciones de servicio de la propia app. Unas aplicaciones que sirven para personalizar la experiencia de los usuarios, pero que WhatsApp considera que ponen en peligro la seguridad de los que utilizan la aplicación de mensajería.

Según ha explicado WhatsApp, si el usuario recibe un mensaje en el que se indica que su cuenta de WhatsApp está "suspendida temporalmente", la razón más probable para ello es que esté utilizando una versión no autorizada de la aplicación.

Una vez WhatsApp te suspende la cuenta, el usuario debe inmediatamente desinstalar las aplicaciones intrusas. Si no lo hace con inmediatez, la aplicación bloqueará tu cuenta de manera permanente.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, explican desde WhatsApp.

LAS APLICACIONES QUE WHATSAPP RECHAZA

Entre las aplicaciones que pueden provocar que WhatsApp suspenda tu cuenta se encuentran WhatsApp Plus y GB WhatsApp. Si tienes alguna de ellas instalada, debes borrarla inmediatamente.

Para volver a la versión oficial de WhatsApp es necesario guardar una copia de seguridad del historial de chats.

En el caso de GB WhatsApp hay que seguir los siguientes pasos:

-Esperar a que termine la suspensión temporal

-Ir a Más opciones > Chats > Copia de seguridad

-Ir a Ajustes del teléfono > Almacenamiento > Archivos

-Buscar la carpeta de GB WhatsApp y mantenerla presionada para seleccionarla.

- En la esquina de arriba a la derecha pulsar Más > Cambiar nombre y cambiar el nombre de la carpeta a WhatsApp.

- Abrir el Play Store y descargar la versión oficial de WhatsApp. Luego restaurar la copia de seguridad.

Si lo que tienes es WhatsApp Plus, simplemente se transferirán tus chats automáticamente a WhatsApp una vez descargues la aplicación.