IFS Ibérica cree que la digitalización lleva a la industria hacia la servitización del negocio

El director general de IFS Ibérica, Gustavo Brito, ha afirmado este martes que la clave para que las empresas industriales se incorporen a la digitalización pasa por "ser ágiles en la transformación de su modelo de negocio". El directivo de la compañía de aplicaciones de empresa ha añadido que la digitalización de procesos está llevando a la Industria a "focalizar su actividad hacia la servitización y la contratación de servicios a largo plazo, más que a quedarse en la mera fabricación y venta del modelo tradicional".

El responsable de la empresa proveedora de software para la actividad industrial ha remarcado que el mayor reto que deben afrontar las empresas en el nuevo escenario que ha abierto la digitalización es "ser capaces de adaptarse a esos cambios y rentabilizarlos".

Brito ha participado este martes en una jornada organizada junto a su partner Getronics y otros representantes de empresas vascas en Leioa (Bizkaia), para hablar sobre la innovación y la transformación del sector industrial.

En ese sentido, ha señalado que los fabricantes que tienen éxito son los que han adoptado unas soluciones de negocio que les permiten hacer cambios con rapidez, el principal hoy día, la tendencia del mercado hacia la servitización. "En la actualidad no se trata de fabrico un producto, sino que entrego un servicio y esa tendencia es lo que realmente está transformando las relaciones de mercado", ha manifestado.

Según ha explicado, lo que buscan todos los clientes hoy día es ser más eficientes. "Y nosotros ofrecemos soluciones de negocio en busca de cómo aportar valor a la cadena, con herramientas integradas de análisis y control de costes que le permiten cumplir la programación, reducir costes y optimizar precios", ha afirmado Brito.

El directivo de IFS Ibérica ha puesto como ejemplo a uno de sus clientes, Kosan Crisplant, procedente de la industria de fabricación tradicional, que obtiene el 52% de su facturación de "los servicios y no de la fabricación y venta".

PLATAFORMA ÚNICA

En ese sentido, IFS ofrece a sus clientes, que fabrican y distribuyen bienes, mantienen activos y gestionan operaciones basadas en servicios, un producto integrado en una misma plataforma. "En vez de comprar varios softwares, emplean uno solo para el área de finanzas, proyectos, la gestión de la fábrica, disponibilidad de las máquinas o el mantenimiento industrial, todo con una única herramienta que les permite, por ejemplo, ayudarles a garantizar que los pedidos de los clientes llegan de acuerdo a sus especificaciones", ha añadido.

Por su parte, el director del sector empresarial de Getronics, Iñigo Rodríguez Lizundia, ha abierto la jornada con una intervención sobre la transformación de los procesos en la Industria 4.0.

En su opinión, lo primero que hay que tener claro es que se entiende por 'transformación digital', que "no es tener presencia online o la aplicación de las nuevas tecnologías en las empresas, porque la transformación no es igual a digitalización".

En ese sentido, ha afirmado que el término implica "un cambio en la mentalidad en las compañías que afecta a todos los departamentos, una nueva cultura organizacional que brinda nuevas oportunidades de cambios y crecimiento en las empresas mediante el uso de tecnologías digitales para conseguir nuevos modelos de negocio, donde se entremezclan los mundos físico y digital".

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desde su punto de vista, ha apuntado que, cuando una empresa se plantea la transformación digital, se encuentra con dos principales obstáculos: "la falta de entendimiento sobre qué es y no saber cómo empezar".

Para el directivo de Getronics, ese planteamiento "ya es un primer paso, porque se habrá dado cuenta de que no puede perder competitividad por su falta de adaptación a un entorno digital, y no está dispuesta a desaparecer en un futuro próximo por no hacer nada al respecto".

Por ese motivo, según ha destacado, la digitalización le va a permitir incorporar tres cambios principales en su organización: la transformación de productos y servicios, modelización de la cadena de valor y adaptación del modelo de negocio.

Junto al representante de Getronics, ha aportado su experiencia como cliente de IFS, Miren Kortabarria, Responsable de IT en Goizper, quien ha trasladado sus impresiones desde el cambio de modelo de gestión y negocio de su compañía.

Kortabarria ha trasladado que ha sido un cambio "duro y todavía es pronto para valorar el retorno de la inversión en su totalidad ". Sin embargo, ha cifrado en un 20% la mejora de la eficiencia de los procesos internos.

MANTENIMIENTO PRESCRIPTIVO

Por su parte, el Senior Presales Consultant de IFS Ibérica, Gonzalo Valle, ha repasado el cambio en el modelo de contratación de mantenimiento que llevan a cabo las empresas industriales. En ese sentido, ha señalado que cada vez realizan "más operaciones con más clientes y de menor entidad".

En ese punto, ha remarcado que "Internet de las Cosas (IoT), está dejando de lado el mantenimiento tradicional basado en calendario por uno basado en condición y predicción y con el horizonte puesto en un mantenimiento prescriptivo".

"La rápida evolución introducida por la digitalización", ha añadido, incide sobre todo en varios indicadores, como "la fiabilidad, el rendimiento, la eficiencia o la seguridad, entre otros".

También, como Brito, ha incidido en la tendencia hacia la servitización, que "cada vez supone más margen de negocio en las empresas y focalizan más su crecimiento hacia ese área, porque se está pasando de la propiedad del activo, al resultado".

Valle ha indicado que se va a "relaciones con el cliente a largo plazo y de forma continua, no solo puntuales, como averías o reposición de elementos estropeados".

Para el preventa de IFS Ibérica, otro de los factores que está contribuyendo a la rápida digitalización es el abaratamiento de los costes de llevarla a cabo, garantizando una rápida consecución de los beneficios.