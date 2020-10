Identifican un biomarcador determinante en el rechazo del trasplante cardíaco

Investigadores españoles han logrado identificar un nuevo biomarcador que actúa de una forma determinante en el rechazo por parte de algunos pacientes del trasplante cardíaco.

El hallazgo lo han descubierto investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, que han comprobado que una pequeña molécula (la miR-181a-5p) está sobre-expresada en los pacientes que rechazan el trasplante.

Así, el análisis de los niveles de esta molécula, detectable en sangre, podría convertirse en una prueba alternativa mucho menos invasiva para el seguimiento de estos pacientes y el diagnóstico precoz del rechazo, frente a la actual biopsia, han informado hoy los centros de investigación.

El rechazo celular agudo es una de las complicaciones graves del trasplante cardíaco, han recordado los investigadores, que han subrayado los esfuerzos que la ciencia hace desde años para encontrar alternativas a la biopsia como prueba de diagnóstico.

Los resultados del trabajo de investigación, liderado por Marisa Crespo, se han publicado en la revista científica The Journal of Heart and Lung Transplantation.

La investigación consistió en una primera fase en comparar las muestras de pacientes que sufrían un episodio de rechazo celular agudo y las muestras de pacientes sin rechazo, lo que permitió comprobar que esa pequeña molécula estaba "sobre-expresada" en los pacientes que mostraron rechazo.

"Los resultados de este estudio son muy interesantes y esperanzadores, ya que podrían evitar un gran número de biopsias endomiocárdicas a nuestros pacientes", ha precisado Marisa Crespo, jefa de grupo del CIBERCV en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.