IBM España sostiene que la adquisición de Red Hat le sitúa como "proveedor número uno de cloud hibrida"

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

La adquisición de Red Hat, proveedor de software de código abierto ('open source'), por parte de International Business Machines (IBM) está llamada a "cambiar las reglas de juego" en el mercado de la nube, tal y como declaró Ginni Rometty, presidenta y consejera delegada de IBM, al confirmarse el cierre de la que sería la mayor compra de la historia de la compañía, cifrada en 34.000 millones de dólares (29.816 millones de euros).

A la espera de que la operación sea aprobada por la dirección general de Competencia de la UE -lo que haría que se ejecutase definitivamente en el segundo semestre de 2019-, el vicepresidente Cloud & IA de IBM España, Javier Valencia, ha señalado que esta adquisición sitúa a IBM como "proveedor número uno de cloud híbrida", que es "el tipo de nube que están reclamando los clientes empresariales".

En un encuentro con un reducido número de medios, los expertos de IBM en el área de cloud han señalado que el mercado de la nube tiende a una configuración 'híbrida' (combinación entre entornos públicos y privados) y 'multicloud' (con las empresas eligiendo lo mejor de cada proveedor del mercado), algo que "no puede entenderse si no es 'open source'", donde Red Hat ofrece "el mayor portfolio", agrega Valencia.

En cuanto al proceso de integración de Red Hat, el directivo de IBM ha asegurado que "seguirá operando de forma independiente" y recuerda que lleva ya veinte años siendo un socio importante de la compañía. "La estrategia va a seguir siendo la misma que teníamos, pero esta incorporación lo que va a hacer es acelerar mucho todos los procesos", ha apostillado.

"El modelo cloud democratiza la tecnología", defiende Valencia, argumentando que "no hace falta una inversión tan grande al contar con una infraestructura externa más accesible". Asimismo, permite a gente con talento de todo el mundo participar en las comunidades 'open source' y mejorar las soluciones. El papel de IBM pasa entonces por ofrecer "un mantenimiento, servicio, soporte, integración, actualización de herramientas, etc, que una empresa no puede asumir dentro de su estructura".

UN NEGOCIO DE UN BILLÓN DE DÓLARES EN 2020

En 2019, por primera vez, el mercado cloud para empresas en España superará al negocio de tecnología no-cloud, con 54 por ciento de penetración. Esta cifra se irá incrementando en los siguientes años, hasta el punto de que en 2022 el cloud supondrá el 72 por ciento del mercado total IT empresarial (con el modelo híbrido abarcando el 85 por ciento de esa inversión).

En todo el mundo se estaría hablando de "un negocio de un billón (trillón americano) de dólares en 2020", asevera Valencia, quien destaca también que 98 por ciento de las empresas está planificando utilizar un entorno de cloud híbrida a lo largo de los tres próximos años, según datos de un estudio del IBM Institute for Business Value. Para IBM España el cloud supone "una cuarta parte" del total de su negocio.

Al ser preguntado por la posición de IBM dentro del mercado cloud en España, Valencia mantiene su firme apuesta por el modelo híbrido, donde se combinan operaciones en nubes públicas y centros de datos privados, lo que le sirve para marcar una diferenciación con importantes competidores, como Amazon y Google, cuyas plataformas "no son híbridas".

Otros de los puntos que destaca la compañía son su capa de servicios empresariales (donde incorpora tecnologías como blockchain, Iot o machine learning) y la seguridad. "Hay una falsa creencia de que los sistemas internos de las empresas son más seguros que la nube, lo que hace que algunas compañías retrasen su proceso de migración, cuando es todo lo contrario", asegura Enric Delgado, CTO Cloud & AI de IBM España.

IBM defiende que uno de sus valores añadidos es la implantación de herramientas de seguridad en entornos como la nube híbrida y multicloud, que requiere de una nueva tecnología y una adaptación a las regulaciones de cada industria. "La ciberseguridad es una de las patas que más hemos potenciado en los últimos 7 u 8 años, hasta contar un equipo de unos 8.000 profesionales", agrega Valencia.

IA COMO "TRANSFORMADOR DE LA INDUSTRIA"

El vicepresidente Cloud & IA de IBM España ve en la Inteligencia Artificial (IA) -a la que compara con la electricidad- como "el gran transformador de toda la industria". "La IA va a generar una industria en torno a ella, va a facilitar la transformación y ofrecer a las empresas ventajas competitivas", asevera.

En ese ecosistema son trascendentales también los datos, alojados generalmente en estas nubes -privadas o públicas-, que son la fuente de la que bebe la Inteligencia Artificial para crear los algoritmos que se integran en los diferentes negocios. Sin embargo, pese a su trascendencia, "sólo el 3 o 4 por ciento de las empresas están aplicando de verdad la IA en sus procesos". "Hay mucho camino que recorrer", sentencia Valencia.

Esto entra en conflicto además con un problema de capacitación, ya que las empresas no encuentran perfiles técnicos para cubrir los puestos de trabajo relacionados con la tecnología. "Va a ser un problema muy grande, especialmente en Europa, y puede hacer que no seamos competitivos a medio plazo", explican desde IBM.

En este punto, Valencia reclama "una cooperación entre el sector público y privado", con una universidad y centros educativos que entiendan las necesidades de las empresas, para revertir "una situación que cuesta entender en un país con un paro juvenil tan grande como es España".