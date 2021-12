Hades se convierte en el primer videojuego en recibir un premio Hugo

MADRID, 20(Portaltic/EP)

El videojuego Hades, desarrollado por Supergiant Games, ha sido el primer videojuego de la historia en recibir un premio Hugo, un galardón habitualmente destinado a las mejores obras literarias de ciencia ficción o fantasía y que este año ha estrenado una categoría dedicada a los videojuegos.

Este título ha resultado ganador en un apartado creado para la edición de los Premios Hugo 2021 por DisCon III y The World Science Fiction Society (WSFS), según indicó la institución que los otorga en un comunicado a finales del pasado año.

Ha sido la organización de los premios quien lo ha anunciado en una gala celebrada en Washington este domingo, donde este título ha obtenido la victoria frente a otros juegos como Animal Crossing: New Horizons, Spiritfarer, Final Fatasy VII Remake, The Last Of Us: Part II y Blaseball.

El escritor y director narrativo de Hades, Greg Kasavin, ha mandado un mensaje de agradecimiento por este reconocimiento a través de Twitter.

"Estamos muy agradecidos de que nuestro trabajo en Hades se haya destacado y esperamos que los premios Hugo sigan reconociendo el increíble trabajo qe se está haciendo en el espacio de los videojuegos", ha dicho el directivo en nombre de todo el equipo de Supergiant Games.

Este título, disponible para PC, Nintendo Switch, Xbox y PlayStation, es un 'roguelike' de acción inspirado en la mitología griega y el hijo del dios que le da su título, Zagreus, quien escapa del inframundo.

En palabras de la desarrolladora del videojuego creado en 2018, Hades tiene reminiscencias de otros de sus títulos. "Combina los mejores aspectos de nuestros juegos anteriores, incluida la acción trepidante de Bastion, la atmósfera rica y la profundidad de Transistor y la narración de personajes de Pyre", menciona en su página web.