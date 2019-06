GRIS triunfa con ocho galardones en los Premios Nacionales del Videojuego Gamelab 2019

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

El videojuego GRIS ha sido el gran triunfador de los Premios Nacionales del Videojuego 2019, concedidos en el festival de videojuegos Gamelab de Barcelona, alzándose con ocho galardones, entre ellos el de mejor juego del año, mientras que Do Not Feed The Monkeys ha obtenido dos premios.

Los Premios Nacionales del Videojuego, que premian a los mejores videojuegos de desarrollo español del año, cumplen con esta de 2019 su duodécima edición, y han reconocido como máximo ganador a GRIS, primer trabajo del estudio barcelonés Nómada Studio, publicado internacionalmente por el editor Devolver Digital.

GRIS ha recibido un total de ocho galardones, entre los que destaca especialmente el de mejor juego del año, pero que lo reconocen además como mejor juego para PC, mejor debut, mejor juego de consola, mejor audio, mejor dirección de arte, mejor juego catalán y también el premio de la prensa.

Do Not Feed The Monkeys, de Fictiorama Studios, ha sido el otro triunfador del evento, con dos galardones que lo reconocen como mejor diseño de juego y mejor idea original.

Asimismo, Very Little Nightmares (de Alike Studio) se ha alzado como mejor juego de 'smartphone', Yuppie Psycho (de Baroque Decay) ha ganado por la mejor narrativa, Moodieval Times (de Digipen Bilbao) ha vencido en la categoría de mejor juego universitario e Intruders, Hide and seek (de Tessera Studios) se ha impuesto en el premio del público.