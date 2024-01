Google permitirá desivincular servicios como Chrome o YouTube para cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la UE

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

Google ha explicado cuáles son las medidas que va a tomar en lo que respecta a la vinculación de sus servicios para la recopilación y compartición de los datos de los usuarios, a quienes permitirá desvincular sus cuentas de YouTube y Chome, entre otras, de cara a la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (LMD) de la Unión Europea el próximo 6 de marzo.

La Ley de Mercados Digitales establece un conjunto de criterios con para regular a las compañías consideradas guardianes de acceso o 'gatekeepers', que deben asumir una serie de obligaciones y prohibiciones que garanticen la competencia justa en el sector digital.

Firmas que cuenten una valoración de mercado de al menos 75.000 millones de euros y más 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea -como Meta, Apple o Google- deberán hacer frente a responsabilidades como compartir sus datos, incluir enlaces que lleven a los usuarios a otros competidores del sector, así como hacer que sus servicios sean interoperables con otras aplicaciones de empresas rivales.

Google anunció a finales de agosto que ampliaría sus medidas relativas a la transparencia de sus servicios y la moderación, en línea con lo exigido por esta ley europea. Entonces, adelantó que publicaría de forma periódica los informes de transparencia sobre la moderación que lleva a cabo en el Buscador, Google Play, Google Maps y Google Shopping, que se añadían a la información que ya compartía de forma trimestral sobre YouTube.

Ahora, la firma ha indicado que, como resultado de esta regulación, también ofrecerá a los usuarios la opción de mantener vinculados estos mismos servicios, y, por tanto, elegir si quieren que los servicios de la compañía compartan sus datos entre ellos. De esta forma, los usuarios pueden optar por mantener vinculados todos ellos, no tener ninguno de ellos enlazado o solo algunos de ellos.

Primero, ha comentado que todos los tipos de datos descritos en la Política de Privacidad de Google se pueden compartir entre los servicios de Google vinculados, como la información de actividad cuando se tiene la sesión iniciada, las búsquedas realizadas o los vídeos que se reproducen.

Si se opta por tener todos ellos vinculados, estos podrán compartir los datos de los usuarios entre ellos y con todos los demás servicios de Google "para determinados fines", como la personalización de contenido y de publicidad, según ha aclarado en su página web.

Google ha matizado que esta vinculación de servicios, no obstante, "no implica compartir datos con servicios de terceros" y que, en caso de no vincular sus aplicaciones, mantendrá la sesión iniciada en cada una de ellas.

Con ello ha señalado que, si no se vinculan, algunas funciones que dependen de compartir datos entre sus servicios "se verán limitadas o no estarán disponibles". Por ejemplo, cuando YouTube, Chrome y el Buscador no se hayan vinculado, las recomendaciones en la Búsqueda, como 'Qué ver' o el 'feed' de Descubre estarán "menos personalizadas" según los intereses de los usuarios.

Para administrar, revisar y cambiar la configuración de los servicios vinculados de Google, se debe acceder a la cuenta de usuario, elegir la opción 'Datos y privacidad' y acceder a la opción 'Gestionar servicios vinculados'.

Con la implementación de estos cambios en la vinculación de servicios, Google espera cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la UE, que entrará en vigor el próximo 6 se marzo y que contempla multas de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios mundial de total de la empresa si no se cumplen sus requisitos.