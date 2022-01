Gadgets: La cubierta trasera de vivo V23, que cambia con la luz del sol, desata la imaginación de los usuarios

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

vivo ha iniciado el año con la actualización de su gama de 'smartphones' con los modelos V23 y V23 Pro, cuya cubierta trasera está fabricada con un material que permite grabar mensajes temporales con la luz del sol.

La familia V23 se presentó en China el pasado 5 de enero, con dos modelos que apuestan por el procesador de MediaTek (Dimensity 920 en el modelo estándar y Dimensity 1200 en el Pro), hasta 12GB de RAM y 256GB de capacidad interna, con cámara cuádruple de 108 megapíxeles en el modelo más avanzado y batería de 4.300mAh.

Ambos representantes de la familia vivo V23 emplean en la parte trasera cristal de fluorita, un material con propiedades de termoluminiscencia y fluorescencia, es decir, reacciona tanto al calor como a la luz ultravioleta, lo que en el caso concreto de los dos 'smartphones' se traduce en que cambia de tonalidad cuando se expone al sol.

Precisamente estas propiedades permiten a los usuarios de estos 'smartphone' grabar mensajes o dibujos efímeros en las cubiertas traseras. Con ayuda de plantillas o recortes de papel, tan solo unos segundos de exposición a la luz solar permiten personalizar el móvil.

Usuarios que ya han podido acceder a estos teléfonos, principalmente de los mercados chino e indio, han compartido en redes sociales los recursos que emplean y los diseños que han ideado para dar vida al móvil de vivo.

So Vivo V23's color changing back is not just a gradient glass back that reflects lights in different shades, this is a special type of glass actually absurd light and keeps the new color for a bit. So you can place things over the glass and make your own design. pic.twitter.com/gwgJow1JJJ ? ben (@bencsin) January 17, 2022

So Vivo V23's color changing back is not just a gradient glass back that reflects lights in different shades, this is a special type of glass actually absurd light and keeps the new color for a bit. So you can place things over the glass and make your own design. pic.twitter.com/gwgJow1JJJ

Check out this quick demo I did for you guys at the office. Watch till the end...? pic.twitter.com/gwJCb5oRA5 ? Sean Upton–McLaughlin (???) | #WearAMask (@SeanUM_China) January 5, 2022

Check out this quick demo I did for you guys at the office. Watch till the end...? pic.twitter.com/gwJCb5oRA5

