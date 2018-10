Fujitsu inicia por quinto año consecutivo su 'roadshow' de canal

MADRID, 16 (Portaltic/EP)

Fujitsu ha anunciado la celebración en España, por quinto año consecutivo, de su Roadshow de canal, con el que espera ampliar su apuesta por el canal, y acercar a sus colaboradores y distribuidores todas sus tecnologías.

Fujitsu Roadshow 2018 tiene como objetivo ayudar a sus colaboradores y distribuidores "a potenciar sus negocios en un momento de grandes cambios sociales, económicos y tecnológicos así como abrirles nuevos horizontes en la transformación digital de nuestro país", como ha indicado la compañía en un comunicado.

Se trata de la quinta edición del 'roadshow', que arranca en Barcelona este martes 16 de octubre, y que visitará cinco ciudades en total, siendo las siguientes Sevilla el 23, Valencia el 24, Madrid el 25 y el 30 de octubre en Santiago de Compostela.

La compañía mostrará sus soluciones de sistemas integrados y dará a conocer los beneficios que pueden obtener por entrar en el 'PRIMEFLEX CLUB'.

Durante las sesiones del evento, se abordarán cinco grandes apuestas tecnológicas de la multinacional. En primer lugar, se presentarán las soluciones basadas en sistemas integrado PRIMEFLEX, que contempla el desarrollo de Storage Spaces Direct, vSAN, NFLEX y NUTANIX ENTERPRISE CLOUD on PRIMERGY.

A continuación, se hablará sobre Client Computing Devices, con las novedades que incorpora el portfolio, la propuesta de valor y Palm Secure. El tercer apartado profundizará sobre el importante valor de negocio que aporta PRIMERGY y su propuesta de valor única en el mercado. Se finalizará la presentación de producto con un elemento clave en la digitalización, los escáneres, con la presentación de los nuevos ScanSnap iX1500 y fi-7300NX. Posteriormente, se trasladarán al canal las novedosas promociones y campañas desarrolladas para ayudar a impulsar el negocio de canal.

También se entregarán los premios anuales en las distintas categorías del SELECT Partner Program, entre las que se encuentran las siguientes: Best Value Distributor of the Year, Partner of the Year, Best SELECT Expert of the Year, Best PRIMEFLEX Partner of the Year, Best CCD Partner of the Year, Infrastructure Partner of the Year, Best rising star of the Year, Corporate Reseller of the Year, Best Embassador Partner of the Year, SMB Partner of the Year.

Para registrarse y conocer más, Fujitsu ha habilitado la we www.descubreunnuevohorizonte.com.