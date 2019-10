Fortnite X ha terminado con un agujero negro: tenemos fecha de inicio de la Temporada 11

Fortnite 10 no existe, un agujero negro se ha tragado todo. Los jugadores han hecho de Fortnite tendencia en las redes sociales como Twitter con el final de la temporada 10.

Cuando en Epic Games adelantaron en redes sociales que el fin llegaría a Fornite. Ahora el juego no tiene mapa y su web un agujero negro.

El evento del final de la Temporada X del Pase de Batalla de Fortnite Battle Royale, fue el domingo 13 de octubre, dejó a todos los jugadores con ganas de la nueva temporada y con la boca abierta.

Ya hace uns días os dejamos ¿Por qué el Fortnite es tan adictivo? y lo volvemos a reafirmar

Miles de jugadores siguen por las redes sociales de Fortnite y ha sido trending topic en Twitter.

Sin embargo, el anunciado final de Fortnite no acaba en el propio juego: con la excepción del streaming del evento, todos los tuits de la cuenta de Twitter oficial de Fortnite también han desaparecido y en su web oficial se ha quedado con un agujero negro.

Unas horas después del final de temporada, se ha filtrado la fecha de inicio de la Temporada 11/Fortnite Capítulo 2. Tenemos fecha de inicio de la Temporada 11 de Fortnite.El jueves 17, a las 4 de la madrugada en el horario del este de Norteamérica. En España serían las 10:00h del jueves 17 de octubre tendremos la nueva temporada. Nos imaginamos que estos tres días Epic aprovechara para actualizar servidores.

El usuario lucas7yoshi parece que han descubito algo.

The https://t.co/0TDeMk7Bda code was updated so the the-end thing has its end_time as Thursday at 4am EST