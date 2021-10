Filtrado el motivo por el que Facebook, Instagram y WhatsApp se cayeron ayer durante 7 horas: "Efecto cascada"

Las tres plataformas sociales de la compañía Facebook estuvieron seis horas sin servicio este lunes como consecuencia de un cambio en la configuración de los routers que coordinan el tráfico entre los centros de datos de la compañía.

Los fallos con WhatsApp, Instagram y Facebook empezaron a notarse en torno a las 17:30 horas de este lunes (horario de España peninsular), como recogió el portal DownDetector. Su incidencia fue global, e impidió a los usuarios acceder a las plataformas (ni a través de la app ni de la web) y enviar mensajes en el caso de WhatsApp.

El servicio de las tres redes sociales comenzó a recuperarse en torno a la medianoche, seis horas después de que se detectaran los problemas de conexión, debido a "un cambio de configuración defectuoso".

En concreto, la caída del servicio se debió a cambios en la configuración de los routers que coordinan el tráfico de red entre los centros de datos de la compañía, que interrumpió el tráfico. Esto "tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios", explica el vicepresidente de Infraestructura, Santosh Janardhan, en el blog de Ingeniería de Facebook. El directivo asegura, además, que no hay evidencia de que a consecuencia de esta caída se hayan visto afectados los datos de los usuarios.

La caída ha generado un amplio eco en otras redes sociales como Twitter, donde Whatsapp se ha convertido 'trending topic' con más de medio millón de menciones en menos de una hora.