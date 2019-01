FIFA 19, el videojuego más vendido en España en 2018 por delante de Red Dead Redemption 2

MADRID, 29 (EDIZIONES/Portaltic)

El título deportivo FIFA 19 ha sido el videojuego más vendido en España durante el pasado año 2019, con 644.107 unidades vendidas, casi el doble de ventas logradas por Red Dead Redemption 2 y Spider-Man, segundo y tercero respectivamente.

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI), que reúne a los principales estudios y 'publishers' del sector en España, ha publicado una lista con los 20 videojuegos más vendidos de 2018, utilizando los datos del panel de referencia Retail de Games Sales Data (GSD), impulsado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).

FIFA 19, el último título de la saga futbolística de EA Sports, lidera el ranking de ventas en España durante 2018 con 644.107 unidades. Su predecesor, FIFA 18, que ya fue el videojuego más vendido en España en 2017, logra la cuarta posición el último año, consiguiendo vender 261.959 unidades.

Con algo más de la mitad de ventas de FIFA 19, el videojuego de acción Red Dead Redemption 2, del estudio Rockstar, ha sido el segundo título más vendido, con 364.971 unidades. Cierra el podio Spider-Man, con 284.856 ventas.

FIFA 18 no es el único videojuego lanzado antes de 2018 que logra colarse entre los más vendidos. Grand Theft Auto V, lanzado por Rockstar en el año 2017, se coloca como el séptimo juego más vendido del año, con 188.751 unidades.

Entre los videojuegos más vendidos del año se encuentran también seis títulos exclusivos de la consola híbrida Nintendo Switch, como Mario Kart 8 Deluxe (octavo), Super Mario Odyssey (noveno), Super Smash Bros. Ultimate (duodécimo), Pokémon: Let's Go, Pikachu! (decimocuarto), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (decimonoveno) y Splatoon 2 (vigésimo).

Además, en el 'top ten' de vidoejuegos más vendidos en España en 2018 han tenido cabida otros títulos como el bélico Call of Duty: Black Ops 4, quinto, con 259.610 unidades, y los videojuego de acción God of War (sexto, con 216.208 unidades) y Far Cry 5 (décimo, con 133.107 ventas).