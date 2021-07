Un error de funcionamiento en los móviles iPhone y otros productos con el sistema operativo iOS hace que sea posible desactivar automáticamente la conexión WiFi de los dispositivos solo con configurar una red con ciertos símbolos en su nombre.

El problema ha sido descubierto por el desarrollador inverso Carl Schou, que ha alertado a través de su cuenta de Twitter de que algunos nombres de redes inalámbricas con porcentajes, como '%secretclub%power' o '%p%s%s%s%s%n' pueden desactivar automáticamente el WiFi de los móviles a su alcance que se intenten conectar.

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec#0day