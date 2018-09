Fácil, divertido y oportuno: claves del triunfo de Fortnite

El videojuego "Fortnite" es el fenómeno social del año: ha conquistado los mandos de millones de jugadores y sus bailes son imitados por jugadores de fútbol y seguidores de todo el mundo. Las claves de su éxito: es fácil de jugar, divertido y ha llegado en el momento adecuado. La trama tiene un sencillo punto de partida: cien jugadores -se juega en línea- aterrizan en una isla llena de armas y otros objetos, solo uno puede quedar vivo y, para lograrlo, se pueden desarrollar construcciones.

Este peculiar modo de batalla, "muy adictivo y que crea tensión" se denomina "Battle Royale" (batalla real) y no lo ha inventado "Fortnite" (Epic Games), pero sí es quien lo ha hecho más famoso, explica a Efe el profesor de diseño y guion del Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Politécnica de Madrid, Daniel González. "En cinco minutos cualquiera puede aprender la dinámica de juego -explica-, pero si eres un jugador experimentado todavía tienes mucho que jugar".

En otros juegos con este tipo de partida, como "PUBG" ("PlayerUnknown's Battlegrounds"), al que "Fortnite" ha desbancado, un jugador experimentado tardaba unas 200 horas en dominar el juego. Su sencillez ha cautivado especialmente a los jóvenes de entre 8 y 18 años y se acompaña con una estética de dibujo animado, gráficos coloridos y pegadizos bailes: "Ha sabido conectar muy bien con la gente", añade. El fenómeno ha traspasado a su comunidad, niños y jóvenes copian los pegadizos bailes de los personajes y también jugadores de fútbol como Antoine Griezmann para celebrar un gol. "No hay mejor campaña de promoción que esa. El videojuego ha trascendido su comunidad, forma parte de la cultura", argumenta a Efe Javier Arévalo, director académico del área de Videojuegos en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-tad.

Además de todo esto, el juego es gratis. Sigue el formato "freemium", puedes jugar sin pagar ni un euro, pero también puedes comprar accesorios. "No dan ninguna ventaja, pueden ser camuflajes, sombreros e incluso bailes", añade el profesor universitario. Esta mezcla ha conseguido no solo ser un éxito entre los más jóvenes, sino que otros videojuegos como el nuevo capítulo de la exitosa saga "Call of Duty: Black Ops" haya incorporado este tipo de batalla en su próxima entrega y Gómez creen que se sumarán más.

A estos ingredientes, "Fortnite" sumó la oportunidad, llegó en buen momento, se subió al carro del battle royal, que venían marcando otros juegos y su ambiente de buen rollo y diversión encajó perfectamente en el fenómeno cada vez más en auge del visionado de partidas en internet ('streaming'). "En cualquier videojuego, siempre hay un factor suerte, estar en el momento adecuado en el lugar adecuado", subraya Arévalo, mientras que Gómez cree que el exitoso título ha aprovechado "una ola" y la ha convertido "en tsunami" pero la ola "ya existía".

De hecho, el actual juego es una modificación de otro inicial, que no tuvo mucho éxito, y que se reformuló bajo el modo de juego "battle royale" y se hizo gratuito, dos cambios que lo convirtieron en un "éxito arrollador", según el profesor de la UPM.

El fenómeno es tal que hay páginas especializadas web con profesores que enseñan a niños habilidades para mejorar a "Fortnite" y ha crecido la preocupación por la adicción que el juego puede generar entre los más pequeños. "Si algún padre tiene alguna duda sobre la idoneidad de que su hijo juegue a este juego, le aconsejo que juegue y haga un juicio objetivo", aconseja Arévalo, que cree que ante el miedo al uso abusivo de dispositivos por parte de los niños hay que dejarse guiar por el sentido común y "la madurez, el carácter y las características personales "de cada niño.