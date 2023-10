Epic Games incentiva a los desarrolladores a llevar videojuegos antiguos a su tienda con el programa Now On Epic

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

Epic Games ha anunciado el lanzamiento de su programa First Run (Primero en Epic) y ha presentado el nuevo programa de incentivos Now On Epic (Ya disponible en Epic), con el que busca animar a los desarrolladores a llevar sus juegos más antiguos a su tienda de videojuegos, Epic Games Store.

La compañía presentó First Run a finales de agosto de este año, cuando comentó que se trataba de una opción con la que los desarrolladores de videojuegos podían obtener el 100 por cien de los ingresos por las ventas de sus títulos a cambio de la exclusividad de estos en su plataforma de distribución durante seis meses.

En ese momento, la compañía estadounidense comentó que actualmente ofrece el 88 por ciento de los ingresos por ventas de videojuegos a los desarrolladores que publican sus títulos en la tienda Epic Games Store. De ese modo, la tienda se queda con un 12 por ciento de estos ingresos.

Epic Games ha anunciado el lanzamiento de Primero en Epic, por lo que los desarrolladores interesados en formar parte de este programa de incentivos podrán registrarse desde el Portal.

Por otra parte, la compañía ha adelantado el lanzamiento de Ya disponible en Epic, otro programa de incentivos por catálogo con el que busca que desarrolladores y editoras lleven títulos más antiguos a la Epic Games Store.

El reparto de ingresos, en este caso, se mantiene, ya que Epic ha comentado que este programa "brinda a los participantes la oportunidad de aumentar sus ingresos netos del gasto de los usuarios en productos elegibles del 88 por ciento al 100 por ciento en sus primeros meses en la tienda".

Esto determina que durante los seis primeros meses, los desarrolladores recibirán el total de los ingresos generados. Una vez pasado ese tiempo, el reparto de beneficios será del 88 por ciento para los desarrolladores y del 12 por ciento para la Epic Games Store.

Para formar aprte de este programa, es necesario comprometerse a lanzar en su tienda un mínimo de tres títulos que hayan salido a la venta antes del 31 de octubre de 2023 y estén actualmente disponibles en una tienda de PC de terceros o bien que estén incluidos en un servicio de suscripción externo.

Por el contrario, los participantes que actualmente no dispongan de tres juegos elegibles, deberán incluir todos los que ya tenga disponibles. Asimismo, las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2024 y todos los productos participantes en este programa se deben lanzar antes del 30 de junio de 2025, "aunque no es necesario que lleguen al mismo tiempo a Epic Games Store", ha matizado la empresa.

Para registrarse en el programa de incentivos por el ingreso de videojuegos antiguos, se debe acceder a través de la comunidad de desarrolladores de la platadorma Epic Fames Store, iniciar sesión y elegir el apartado Ya disponible en Epic.