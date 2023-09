Elon Musk planea implementar un "pequeño pago mensual" para todos los usuarios en X para luchar contra los 'bots'

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

Elon Musk ha anunciado que planea implementar un "pequeño pago mensual" para todos los usuarios que utilicen la red social X (antigua Twitter) como una medida para intentar eliminar los 'bots' de la plataforma.

El propietario de la red social continúa buscando formas de frenar el 'spam' y luchar contra el uso de 'bots' que alteran la interacción entre los usuarios y entorpecen la conversación.

En este sentido, de cara a combatir los "enormes ejércitos de 'bots'", Musk ha compartido su intención de hacer de X un sitio de pago para todos los usuarios que, según sus planes, deberán realizar un "pequeño pago mensual".

Así lo ha trasladado el magnate este martes en una entrevista con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, compartida a través de la red social. En dicha conversación, además de tratar diversos temas relacionados con la Inteligencia Artificial, Musk compartió sus planes sobre convertir X en una plataforma de pago.

Según ha explicado, cobrar "un pequeño pago" es "la única manera" para hacer frente a los 'bots' ya que, aunque se cobre una cuota pequeña por cada perfil, al tener que hacer frente al pago de todos los perfiles de un conjunto de 'bots' "el coste efectivo es muy alto".

Asimismo, Musk también ha detallado que cada vez que un usuario cree un 'bot', no podrá hacerlo con el mismo método de pago, si no que necesitaría uno nuevo. No obstante, no se ha concretado cuánto costaría exactamente mantener una cuenta de X activa, ya que solo ha incidido en que será "una cantidad muy pequeña de dinero".

Además de todo ello, esta versión de pago será distinta a la suscripción de X Premium (antes Twitter Blue), ya que los usuarios que disponen de esta versión de la red social continuarán con las mismas ventajas en su cuenta, como el acceso a X Pro (TweetDeck) o la posibilidad de crear publicaciones más largas, y con el mismo precio.