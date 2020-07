EEUU reconoce el registro como marca de páginas webs con nombres comunes

La decisión permite que 'Booking.com' pueda incluirse como marca registrada en el registro gubernamental

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado que los nombres de sitios web que se centran en una palabra de uso común, como 'Booking.com', pueden tener derechos de marca y la consecuente protección a nivel federal en el país, debido a su identificación por parte de los usuarios.

La decisión adoptada por la Corte Suprema estadounidense permite que Booking Holdings Inc. incluya el nombre de la web 'Booking.com' como marca registrada en el registro gubernamental, como informan desde Bloomberg.

La ley federal de marcas registradas entiende que los términos genéricos son aquellos que no distinguen un producto o servicio de otros en el mercado. En este sentido, la administración Trump defendió que el término 'booking' -reserva, en inglés- es un término genérico que no califica para el registro, incluso si se añade la terminación '.com'.

Este enfoque fue rechazado por una de los jueces con el argumento de que para los consumidores 'Booking.com' no es un término genérico, dado que lo identifican como una marca que ofrece servicios de reserva. La empresa, además, apuntó a que su falta de registro como marca exponía a los usuarios a estafas.

Como explican en el medio citado, el registro federal de una marca otorga a los propietarios protecciones en todo el ámbito nacional además de los derechos que tienen bajo la ley estatal. El registro puede conferir derechos exclusivos en partes del país donde nadie ya estaba usando el nombre o la imagen, ayudar a los propietarios a ganar demandas y notificar a los posibles competidores que una marca comercial está legalmente protegida.

Con anterioridad, el registro de 'Booking.com' como marca en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos fue rechazo, alegando precisamente que 'booking' era un nombre génerico, y que, además, podría dañar a otras compañías de viajes por usar dicha palabra en sus dominios web.