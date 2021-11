EEUU incluye en su lista negra a la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del software espía Pegasus

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha añadido a su lista negra de empresas prohibidas a la compañía israelí NSO Group, responsable del software de espionaje Pegasus, por considerar que supone una amenaza para la seguridad nacional.

NSO Group ha sido introducida en la lista junto a otras tres empresas, Candiru, Computer Security Initiative Consultancy y Positive Technologies, según ha indicado el Gobierno en un comunicado en el que ha matizado que todas ellas se habrían visto involucradas en "actividades contrarias a la seguridad nacional y los intereses estadounidenses en materia de política exterior".

Así, las autoridades del país norteamericano han aclarado que "no se están tomando medidas contra países o gobiernos en los que estas empresas realizan sus actividades". En el caso de NSO Group y Candiru, las empresas han sido señaladas debido a su papel en la distribución de software de espionaje a distintos gobiernos, algo que ha sido utilizado de forma "maliciosa contra periodistas, activistas, empresarios, académicos y trabajadores diplomáticos".

"Como parte de su compromiso con los Derechos Humanos, la Administración de Joe Biden está trabajando para frenar la proliferación y el uso incorrecto de herramientas digitales para ejercer la represión", recoge el texto. En este sentido, Washington espera poder "mejorar la seguridad digital de los ciudadanos, combatir los ciberataques y mitigar la vigilancia ilegal".

La compañía israelí fue el foco de numerosas críticas este verano después de que una investigación sacara a la luz que Pegasus había facilitado labores de espionaje a través de teléfonos móviles.

En el listado de teléfonos espiados presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul o el del presidente de Francia, Emmanuel Macron. En la lista figuran también periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', Bloomberg, 'Le Monde', 'Financial Times' o Al Yazira.