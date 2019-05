Days Gone el videojuego del mes para Playstation 4. Days Gone es un videojuego exclusivo de PlayStation®4 que narra la historia de Deacon St. John,un cazarrecompensas que busca una razón para vivir en una tierra devastada por una pandemia mundial. Os dejamos el análisis Days Gone, juego exclusivo de Playstation 4 en nuestro blog

Sony anuncio el 26 de abril la llegada de Days Gone, el esperado videojuego desarrollado por el legendario estudio estadounidense Bend Studio, que traslada al jugador a un mundo post-apocalíptico devastado por una pandemia mundial.

Days Gone transporta al jugador a un futuro post-apocalíptico definido por la frase “el mundo contra ti”. El protagonista del título es Deacon St. John, un cazarrecompensas que explora este mundo abierto en su moto luchando contra los “engendros”, humanos infectados por un virus que los ha convertido en criaturas salvajes y hambrientas, dos años después de una devastadora pandemia mundial. La supervivencia será la clave en este nuevo juego cuyos protagonistas deberán enfrentarse a terribles peligros y encontrar una razón para vivir en circunstancias muy adversas.

Además, el título cuenta con un fuerte componente narrativo debido a los sentimientos de pérdida y arrepentimiento que arrastra Deacon. En este sentido, la relación personal del protagonista con su inseparable amigo Boozer, y el tormento que sufre recordando el pasado de Sarah, su mujer, tendrán un peso muy significativo a lo largo de la trama.

Además contará con un DLC gratuito el mes de junio. Este paquete de descarga incluirá el Modo Supervivencia (un nuevo nivel de dificultad que complicará aún más la aventura principal) y desafíos semanales de moto, horda o combate, que testeará al máximo la habilidad de cada jugador.

El Modo Supervivencia pondrá a prueba a todos los jugadores de Days Gone, desafiándolos a superar la historia con un nivel mayor de dificultad y sin ventajas como el Viaje rápido o la Visión de supervivencia. Además, dispondrá de una interfaz mucho más inmersiva, ya que se eliminarán los mapas y todos los indicadores de la pantalla de juego. Cada ajuste y cambio realizado está diseñado para conseguir una experiencia de supervivencia definitiva.

Por otro lado, y a partir de junio, se implementarán cada semana nuevos desafíos de moto, horda o combate que servirán para poner a prueba el nivel de habilidad de los jugadores. Estos desafíos utilizarán las herramientas básicas del gameplay de Days Gone, como la conducción de la moto o las diferentes habilidades de combate, y las retorcerán de manera única.

Superar el Modo Supervivencia y los diferentes desafíos semanales no será en vano, puesto que los jugadores podrán obtener nuevos trofeos y skins exclusivas para la moto de Deacon St. John.

Además, la banda sonora de Days Gone, compuesta por el músico estadounidense Nathan Whitehead.

Days Gone ya está a la venta en exclusiva para PS4™ a un precio recomendado de 69,99 € y un PEGI 18.