Consigue tu propósito de aprender inglés escribiendo un diario

MADRID, 5 (CHANCE)

Como cada sábado nuestra compañera Cristina Sánchez nos ayuda a perfeccionar nuestro inglés con sus recomendaciones literarias, esta vez de la mano de Bridget Jones.

THE CRIS CORNER

Con esta Noche de Reyes, damos por finalizado este tiempo festivo, lleno de alegrías, de ilusiones, y de unos cuantos kilitos de más. "Bye bye" turrones y mazapanes , "welcome to my life" gym y zapatillas de running. Tan sólo han pasado cinco días desde que dimos la bienvenida al 2019 y ya nos hemos saltado algún que otro propósito. Te acuerdas que el 2 de enero te levantaste y con el puño cerrado mirando al cielo gritaste por la ventana aquello de: " ¡A Dios pongo por testigo que no volveré a tomar más azúcares añadidos!". "Lo que tú digas guapa, pero aún te queda el Roscón de Reyes", te contestó tu vecina Juani mientras tendía la ropa.

Y es que es verdad, los propósitos de año nuevo están para cumplirlos a partir del 6, bueno, del 7 de Enero. Por eso nunca puede faltar en tu lista de regalos para los "Three Wises Men" : un diario, donde ir anotando tus metas y objetivos alcanzados durante los 365 días del año. "Querido diario: hoy voy a salir a correr 5 km, 3km, 1km, bueno, creo que voy a subir a casa por las escaleras, nada de ascensor". Qué sencilla es la vida con un diario a tu vera.

La escritora Helen Fielding estuvo muy acertada cuando aceptó a que su columna "Bridget Jones's Diary" que escribía cada miércoles en el diario "The Independent", se convirtiese en novela en el año 1996. Seamos sinceros, todas nos hemos visto identificados con este personaje alguna vez. Jones, una chica de treinta y tantos (como diría nuestra querida Lina Morgan), es testigo de cómo su vida se ve abocada al fracaso, sola y con un tedioso trabajo en una editorial. Decidida a cambiar su situación, se compra un diario y empieza a escribir su día a día, con el propósito de acabar con sus malos hábitos: dejar de fumar y beber menos, bajar de peso y encontrar al hombre perfecto. Sin embargo, no resulta una tarea sencilla, pero siempre encontrará su máximo apoyo en sus amigos y en los libros de auto ayuda a los que Bridget está enganchada. En el camino se sentirá traicionada por el guapísimo y malvado Daniel Cleaver, pero también encontrará el verdadero amor con Mark Darcy (suspiros varios), (más suspiros).

Con Bridget Jones se abre el camino para un nuevo género literario como es el de Chick-lit, y su éxito fue tan rotundo que en 1999, Fielding pública una segunda parte de su famoso diario, "Bridget Jones, the Edge of Reason". Es cierto, que ambas novelas han saltado a la gran pantalla. Pero no olvidemos, que uno de nuestros propósitos es aprender inglés de una vez por todas, de modo que esta vez no hay que acudir a Netflix, si no a la biblioteca del barrio a por un ejemplar, o añadir estos dos libros a la carta de los Reyes Magos, que aunque sea un poco tarde, no dejan de ser magos y hacen lo imposible para cumplir tus deseos, siempre y cuando hayas sido una chica buena. En 2013, Fielding regresó con una tercera novela sobre las andanzas de Bridget, "Bridget Jones: Mad about the Boy", pero aquí no voy a ser tan estricta como con los anteriores y te animo a que mejor veas la película "Bridget Jones' Baby", en inglés, of course.

Sra. Fielding, usted no puede matar a Mark Darcy, pero ¿por qué? Qué le ha hecho a usted el encantador y adorable Darcy como para matarlo en su última novela. ¡Cómo osa a seguir relatando la vida de Bridget sin su Mark Darcy! ¡Esto es intolerable! ¡Un total y absoluto sacrilegio! Si mi lema en esta vida es: "Pon un Darcy en tu vida". En fin, dejémoslo aquí, que no me quiero enojar, ya que uno de mis propósitos de año nuevo es ser una persona maravillosa, porque buena, ya lo soy.

Happy reading!