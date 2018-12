Consejos para darle ese empujón definitivo a tu inglés

MADRID, 29 (CHANCE)

Aunque las estadísticas dicen que cada vez hablamos mejor inglés, muchos españoles seguimos teniendo una espinita clavada con el idioma. Después de años estudiando en el colegio, en el instituto y en academias, e incluso con algún intercambio, cuando nos enfrentamos a una entrevista en inglés, nos cuesta desenvolvernos. Un hándicap, sobre todo si estás pensando en mejorar tu empleo, porque en la mayoría de las ofertas se exige un B1, un B2 e incluso el C1. Así que con esta realidad panorama te vamos a dar con la ayuda de Oxford University Press, unas pautas para que este año sí cumplas tus buenos propósitos de año nuevo y mejores tu nivel de inglés.

EMPIEZA A VER SERIES Y PELÍCULAS EN VERSIÓN ORIGINAL

Aunque al principio sea complicado, tu oído se irá acostumbrando, y, además, disfrutarás de la voz original de los actores. Si tu nivel no es muy alto, empieza poniendo los subtítulos en español, porque si no entiendes nada, probablemente acabes quitando la película. También es aconsejable que elijas películas que ya hayas visto en castellano, para que no te resulte difícil seguir la trama. Conforme vayas ganando nivel, sustituye los subtítulos en español, por subtítulos en inglés. Mejorarás tanto la comprensión auditiva, como la compresión lectora, y podrás aprender nuevo vocabulario. El siguiente paso será quitar los subtítulos y comprobar cómo ha mejorado tu capacidad de entender el inglés.

ESCUCHA MÚSICA EN INGLÉS

¿Te gusta la música? Entonces aprovecha para escuchar música en inglés, porque es una forma sencilla de mejorar el nivel. Elige una canción de un grupo o solista que te guste para que disfrutes escuchándolo cantar. Es importante que elijas canciones cuyos solistas vocalicen bien. Lo ideal, al principio, es que leas la letra de la canción mientras la estás escuchando. Trabaja el vocabulario, buscando las palabras que no conozcas y canta a la vez que escuchas. Poco a poco te resultará más fácil entender las canciones e irás acostumbrado tu oído a diferentes acentos.

BUSCA AMIGOS NATIVOS

Para mejorar el nivel de inglés necesitas practicar, sobre todo, si ya tienes una buena base de gramática y vocabulario. Hay que quitarse el miedo a hablar en inglés y para eso, lo mejor es que busques gente con la que mantener conversación cara a cara o por skype. En todas las ciudades hay cafés o pubs donde se realizan intercambio de conversación. En internet también hay un montón de sitios webs donde realizan estos intercambios, para los que no tendrás que salir de casa.

"ALEXA, QUIERO APRENDER INGLÉS"

¿Has pedido a los Reyes el nuevo altavoz inteligente de Amazon? Entonces mejorar tu nivel de inglés será mucho más cómodo y sencillo. "Alexa abre Inglés con Oxford". Con esta frase, Echo, el asistente de Amazon para el hogar en forma de altavoz, cuya voz es Alexa, abrirá la skill de Oxford University Press, la editorial de la Universidad de Oxford. Inglés con Oxford ofrece episodios de sólo cinco minutos para aumentar tu fluidez y comprensión auditiva, escuchando conversaciones entre personajes nativos sobre situaciones cotidianas. Cada semana se actualizan los episodios y cada uno de ellos contiene tres secciones clave: vocabulario esencial, expresiones útiles y gramática aplicada.

CERTIFICA TU NIVEL DE INGLÉS

Y una vez que veas cómo va mejorando tu nivel de inglés, deberías certificarlo para poder acreditarlo ante una oferta de empleo o si vas a graduarte en la universidad. También es importante para conocer tu nivel de inglés, que seguro es más alto de lo que tú crees, y ver cómo vas cumpliendo con tus objetivos.