Cómo mejorar las relaciones personales en la era de las redes sociales

El surgimiento de redes sociales como Fotolog y MySpace empezaron a dar pie a una serie de cambios que, a día de hoy, se han extendido hasta abarcar gran parte de la población. Servicios como Instagram, Twitter y Facebook llevan tiempo modificando en gran parte la manera de comunicarse con los demás.

Pau Forner, especialista en inteligencia emocional y autor de la web habilidadsocial.com, considera que “las redes sociales han supuesto una revolución para aquellos que, por motivos geográficos o de movilidad limitada, apenas podían relacionarse con personas con intereses o inquietudes similares. El problema aparece cuando se abusa de ellas y se convierten en el principal canal para interactuar con los demás”.

En COPE proporcionaremos las claves para mejorar las relaciones personales sin que para tal fin sea necesario hacer un uso excesivo de las RRSS, sino todo lo contrario.

CONOCER GENTE AFÍN

Uno de los principales contratiempos que surgen a la hora de relacionarse con los demás se resume en la dificultad para dar con otras personas que compartan los mismos hobbies, pensamientos, etcétera.

Es innegable que en persona puede ser algo más complicado encontrar gente afín, pero precisamente aprovechando las redes sociales resulta una tarea bastante sencilla. Sin abusar, por supuesto: utilízalas para la búsqueda inicial y establecer un primer contacto. Posteriormente, toda la comunicación en persona, tal como veremos en próximas líneas.

¿A qué nos referimos con la búsqueda inicial? Básicamente a hacer uso de los grupos que están disponibles en la práctica totalidad de redes sociales. Dentro de cada comunidad autónoma e incluso provincia es fácil dar con un grupo destinado a una afición o inquietud en concreto.

Estar ante personas que piensan de manera muy similar te ayudará a tener mejores relaciones personales. Precisamente grupos como aquellos destinados a la práctica del senderismo y a disfrutar de juegos de mesa acostumbran a realizar quedadas físicas, lo cual debe ser aprovechado para dejar de lado temporalmente el mundo digital en el que la sociedad se encuentra inmersa durante gran parte del día.

OLVIDARSE DEL MÓVIL EN PLENA QUEDADA

Sea cual sea el lugar de España al que acudas, desde un restaurante hasta un centro comercial, verás a personas que, a pesar de ir juntas, parecen estar en su respectivo mundo virtual fijando la mirada en el smartphone.

Este tipo de prácticas se dan sobre todo entre los más jóvenes del país. En muchas ocasiones hacen uso del móvil para acceder a sus respectivos perfiles de RRSS cada dos por tres. Este descontrol se acaba traduciendo en datos muy negativos, siendo un claro ejemplo el hecho de que las redes sociales ya son una de las principales causas de depresión en adolescentes.

Sea cual sea la edad que tengas, aprovecha los momentos que pasas fuera de casa con otras personas para olvidarte por completo del teléfono móvil, más allá de responder ante posibles emergencias o llamadas de importancia.

No hay mejor relación personal posible que la que tiene lugar cara a cara, sin dispositivos tecnológicos de por medio. Analizar las expresiones faciales del otro sujeto ante un cumplido, un comentario humorístico o cualquier otra palabra mencionada es inviable si los ojos están situados sobre una pantalla retroiluminada.

Gracias precisamente al previo uso de las redes sociales, aquellas personas con las que quedes tendrán tus mismos gustos. Así pues, no te resultará difícil sacar temas de conversación o participar en los que vayan produciéndose.

OTRAS ACTITUDES A EVITAR

No hacer un uso excesivo del móvil en persona no es la única actitud que conviene dejar apartada. Las siguientes claves deben ponerse en práctica tanto físicamente como incluso si llevas a cabo las relaciones personales vía redes sociales, tal como hemos mencionado en los primeros párrafos, con el objetivo de conocer gente.

En ambos casos, procura no responder con monosílabos ante las cuestiones que se te planteen. En cualquier tipo de relación personal es fundamental no dar síntomas de desinterés. Precisamente los mismos surgen si no eres capaz de proseguir con la charla con alguna frase que demuestre tu atención respecto al tema del que se está hablando.

Por otra parte, la falta de sinceridad no puede aparecer en ningún momento, así como la necesidad de aparentar –la cual precisamente es muy típica en plena era de las redes sociales–. Este tipo de actitudes tienden a generar rechazo. Todo lo contrario sucede al tratar con personas honestas y comprensivas, tolerando absolutamente cualquier opinión por muy alejada que esté de tu propio punto de vista.

Aplicando las diversas pautas que han sido sacadas a colación, incluso si padeces ansiedad social, trastorno de personalidad por evitación u otra afección psicológica similar, podrás ayudarte de las redes sociales para dar el primer paso y seguir progresando físicamente a posteriori en la mejoría de tus relaciones personales.