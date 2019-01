Cómo mejorar tu inglés siendo protagonista de un concurso televisivo

MADRID, 19 (CHANCE)

Como cada sábado te traemos las mejores recomendaciones literarias en inglés de la mano de nuestra compañera Cristina Sánchez. Hoy viajamos a Francia para participar en un tv show gracias a Carol Wyer y su libro "What happens in France".

THE CRIS CORNER

Últimamente están ocupando mucho espacio en las parrillas televisivas los talent shows, concursos o realities. Este miércoles empezó la segunda edición de "Maestros de la costura", y en menos de una semana terminó Gran Hermano VIP, para meternos de lleno en el Gran Hermano Dúo. Pero quien sí sabe de talent shows, es Eva González, que tras su inesperada salida de Máster Chef, la vemos hoy al frente de La Voz. Qué rabia de chica, de verdad, Doña Perfect, más guapa imposible y encima casada con Cayetano Rivera...,en fin, que nos desviamos del tema. Y mi pregunta es la siguiente, ¿para qué queremos entrar en un concurso televisivo?, ¿para vivir una experiencia inolvidable? Ya te digo yo que no, que la respuesta correcta es: por dinero e incluso fama.

"What happens in France" de Carol Wyer, nos da otro motivo por el cual presentarnos a un concurso televisivo, independientemente de su índole, y es encontrar a un familiar. Ya sé que lo primero que se te viene a la cabeza es Paco Lobatón, pero créeme que del programa que te voy a hablar es mucho más divertido y entretenido que aquel mítico "¿Quién sabe dónde?".

Bryony tan sólo era una niña cuando su hermana Hannah desapareció dejando tan sólo una nota de despedida y a toda una familia conmocionada . Hoy han pasado treinta años desde entonces y Bryony está decidida en encontrar a su hermana. Casi a diario, esta profesora escribe su día día en su blog: "Searching for Hannah", sin olvidarse de recordar a su hermana lo mucho que le echa de menos y desde donde le pide que regrese a casa. Bryony, en su afán por encontrar a Hannah, ha decidido apuntarse al concurso nacional "What happens in...", cuya edición este año será en Francia. Se trata de un show televisivo, en el cual, los concursantes por parejas recorrerán Francia en un Citroën 2CV buscando pistas que les lleven de un sitio a otro. Bryony quiere aprovechar cualquier momento que se le presente frente a las cámaras para hacer más visible la desaparición de su hermana Hannah.

En esta aventura francesa, Bryony estará arropada por su compañero de equipo Lewis, un tímido informático que conoció en casa de su amiga Melinda, y que el destino les llevó a ambos a presentarse al casting de "What happens in...". Durante los días de rodaje, Bryony y Lewis reforzarán su amistad conociendo más en profundo la vida de cada uno, y harán nuevas amistades con otros participantes; sobre todo con la pareja formada por Jim, un jubilado al que le encanta cocinar y wikipedia se le queda corto, y Óscar, un bailarín de danza clásica que dejó la Gran Manzana para instalarse en Londres junto a su perrito Biggie Smalls, (le puso ese nombre en honor al archiconocido rapero americano), el cuál es todo un influencer con cuenta propia de Instagram, y que por nada de el mundo iba a dejar a su dueño solo, en esta experiencia por tierras galas.

Carol Wyer ha escrito una comedia romántica con la que podremos reír y llorar al mismo tiempo, y que sin duda alguna, disfrutaremos con cada página mientras perfeccionamos nuestro nivel de inglés. En Chance nos adelantamos a las novedades, ya que "What happens in France" de la editorial Canelo, saldrá a la luz el próximo lunes 28 de enero, pero relax, porque ya puedes reservar tu ejemplar en Amazon por tan sólo 2,99?. Nunca una clase de inglés había sido tan barata.

Happy reading!