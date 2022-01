Ciberseguridad: Europol deberá eliminar los datos de individuos que no estén vinculados a la actividad criminal tras seis meses

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) ha ordenado a Europol la eliminación de losdatos de individuos que no estén vinculados con la actividad criminales tras un plazo de seis meses, una decisión la agencia policial europea afirma que cumplirá, pero que podrá tener consecuencias para las investigaciones que lleven más tiempo.

La decisión del SEPD sigue a una consulta realizada por Europol a este organismo en 2019, y a una amonestación en 2020 por "el continuo almacenamiento de grandes volúmenes de datos sin categorización de sujeto de datos (DSC, en inglés), que plantea un riesgo para los derechos fundamentales de los individuos", recoge en un comunicado.

El organismo señala que Europol ha realizado algunos cambios en lo que respecta a la protección de datos, pero no ha incorporado un periodo máximo para su retención. "Esto significa que Europol conservó estos datos durante más tiempo del necesario, en contravención de los principios de minimización de datos y limitación del almacenamiento", apuntan desde SEPD, que señalan que se trata de principios "consagrados en el Reglamento de Europol".

SEPD ha impuesto un periodo de seis meses para "filtrar y extraer los datos personales", de tal forma que aquellos datos que no hayan sido sometidos a la categorización de sujeto de datos, es decir, los relativos a personas que no estén ni hayan estado vinculadas a una actividad delictiva, ya no podrán almacenarse de forma prolongada, sin fecha límite establecida.

Europol tiene doce meses para implementar esta decisión. Pero en un comunicado, ha advertido este martes de las consecuencias que la decisión podría tener para las investigaciones policiales. "El trabajo de Europol implica con frecuencia un período superior a los seis meses, al igual que las investigaciones policiales que apoya", ha indicado.

La decisión del SEPD "afectará a la capacidad de Europol paraanalizar conjuntos de datos grandes y complejos a petición de las fuerzas del orden de la UE. Se trata de datos propiedad de los Estados miembros de la UE y socios operativos y proporcionados a Europol en relación con las investigaciones apoyadas dentro de su mandato. Incluye terrorismo, ciberdelincuencia, tráfico internacional de drogas y abuso infantil, entre otros".

Por ello, explica en el comunicado, van a evaluar la decisión del SEPD y las posibles consecuencias "para el mandato de la agencia, para las investigaciones en curso, así como el posible impacto negativo en la seguridad de los ciudadanos de la UE".

