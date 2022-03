Ciberseguridad: Alertan de un ataque de 'phishing' que ataca a las víctimas con citaciones judiciales por presuntos delitos sexuales

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La Policía Nacional ha alertado de un nuevo ataque de 'phishing' que se basa en el envío de correos electrónicos con citaciones judiciales a las vícitmas, a las que se les acusa de presuntos delitos sexuales a través de internet.

Según un ejemplo que la Policía ha compartido a través de Twitter, en esta citación se indica que las presuntas víctimas han cometido delitos vinculados a la pornografía infantil, exhibicionismo, pedofilia o ciberpornografía.

Esto se debe a que, supuestamente, estas personas habrían visualizado contenido de pornografía infantil como fotografías o vídeos de desnudos de menores, y que habrían sido advertidas por el personal informático de la Policía.

"Cualquier atentado al pudor cometido sin violencia o amenazas a la persona o con la ayuda de la persona de un niño de cualquier sexo, menor de 16 años, será reprimido con reclusión", se menciona en la citación, donde se indica que la Policía está tomando acciones legales contra la persona citada "poco después de una incautación informática".

Debido a estos delitos, en las citaciones judiciales se señala que los supuestos infractores deben escribir por correo electrónico "sus justificaciones para que sean examinadas y verificadas a fin de evaluar las sanciones" en un plazo de 72 horas.

En el caso de que no se proceda a ello, la Policía se verá obligada a transmitir su informe de los delitos al señor Francisco Pardo Piqueras, Director General de la Policía, "para que establezca una orden de detención" y se les inscriba en el registro nacional de delincuentes sexuales, según el comunicado.

Asimismo, se les advierte que sus expedientes de delitos sexuales serán enviados a asociaciones contra la pedofilia y a los medios de comunicación "para su publicación como personas fichadas".

Policía Nacional busca tranquilizar a las potenciales víctimas de esta ciberestafa, para que en caso de recibir el mensaje no se alarmen ni caigan en ella, ya que no se trata de una citación real. Recomienda ignorar y eliminar el correo.

?ATENCIÓN: ¿Tú también has recibido este ?? ? No te alarmes, NO somos nosotros y esto NO es una citación?? Es #falso? IGNORA Y ELIMINA ??#Sextorsiónpic.twitter.com/ioluoGAGGX ? Policía Nacional (@policia) March 25, 2022

