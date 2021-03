China prohibirá en mayo las apps que recolecten información personal excesiva

MADRID, 23 (Portaltic/EP)

China ha anunciado su nueva regulación para la recolección de datos personales de los usuarios en aplicaciones móviles, por la que a partir de mayo prohibirá las apps que recolecten información personal más allá de la necesaria.

La nueva legislación, conocida como 'Regulaciones sobre el alcance de la información personal necesaria para tipos comunes de aplicaciones de Internet móvil', establece los principios para determinar qué tipos de datos son necesarios según las funciones de cada 'software' para móviles.

En muchos casos, las aplicaciones obligan a los usuarios a aceptar un elevado número de permisos en bloque para compartir datos personales. Si no las aceptan todas, a menudo las características principales no pueden funcionar.

"El problema de la recopilación excesiva de información personal de los usuarios es muy importante", se afirma en el documento presentado el lunes, elaborado por la Oficina de Información de Internet Estatal de China junto a otras instituciones, entre ellas la Administración del Ciberespacio del país asiático.

La nueva legislación de China tiene como objetivo "resolver el problema de recopilar información personal más allá del alcance de las aplicaciones y estandarizar la recopilación de información personal".

Las regulaciones establecen 39 tipos de aplicaciones comunes, como las de mapas, transporte en línea, mensajería instantánea o compras en línea, entre otras, y clarifica la información personal necesaria para cada categoría.

De esta manera, China requerirá a los desarrolladores de aplicaciones que no rechacen a los usuarios cuando estos no acepten las peticiones de acceso a información personal que no resulten esenciales para su funcionamiento.

Esta nueva legislación comenzará a entrar en vigor en el país asiático a partir del próximo 1 de mayo, e incluirá también las conocidas como 'mini aplicaciones', que funcionan dentro de servicios nativos como WeChat o AliPay, según ha recogido el portal Techcrunch.