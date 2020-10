China emplea cerca de 200 patas robóticas para mover un edificio histórico de 7.600 toneladas

El edificio de la Escuela Primaria Lagena, que tiene cinco pisos y fue construido en 1935, ha sido trasladado a 61,7 metros de su ubicación original, debido la construcción de un nuevo complejo comercial y de oficinas de 390.000 metros cuadrados.

En lugar de derribar este edificio histórico, los ingenieros optaron por elevar el edificio sobre 198 patas robóticas diseñadas especialmente para ello y trasladarlo a otro lugar, según señala el medio digital chino Shine.

Another Mind Boggling Engineering Feat �� #China construction team just "lifted and moved" a massive school building in Shanghai over a 18 day period to a new location pic.twitter.com/yDdJgpFr9n